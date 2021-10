Domenica 24 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Tornare a far punti, possibilmente tre. Il Latina Calcio 1932 non ha alternative in casa del Potenza, in uno scontro diretto da giocare con un atteggiamento diverso rispetto alle ultime due sfide perse con Vibonese e Catanzaro. Al Viviani', alle 14.30, l'undici nerazzurro è chiamato a conquistare il primo successo stagionale in trasferta per dare una sistemata alla classifica e tenere a bada i lucani, che al momento hanno un punto in meno rispetto agli uomini di mister Daniele Di Donato.

RINGRAZIAMENTI

L'ambiente è sereno, nonostante gli ultimi passaggi a vuoto e, a tal proposito, l'allenatore del Latina ha voluto ringraziare i propri sostenitori: «Ho sentito che ci sarebbe stata una contestazione da parte dei tifosi, notizia non vera. Anzi, i sostenitori hanno capito la situazione, c'è stata un confronto propositivo, si sono dimostrati intelligenti e hanno dimostrato ancora una volta di tenere tanto al Latina. Ci hanno spronato a dare di più, tanto di cappello ai supporters che con il loro atteggiamento aiutano a tenere compatto tutto l'ambiente. Tutti siamo arrabbiati e delusi, purtroppo alcune disattenzioni ci stanno costando molto. Ma siamo tutti uniti, ci hanno chiesto il mantenimento della categoria e noi arriveremo all'obiettivo». Un traguardo che passa anche dalla sfida odierna, da non sbagliare: «A prescindere dai bei propositi, sappiamo che quello con il Potenza è un incontro fondamentale, vogliamo il successo. Bisogna limitare gli errori ed essere efficaci sotto porta, occorre crescere e farlo in fretta. Sarà fondamentale restare concentrati per ogni istante della gara. Più che al Potenza, è indispensabile guardare a noi stessi, ci deve essere la voglia di fare un grande risultato, lottare su ogni singolo pallone, ritrovare quello spirito battagliero che ci ha contraddistinto nelle giornate migliori. I ragazzi si sono allenati a mille, ho cercato sempre di dare un po' di continuità a tutti anche perché ho la fortuna di avere un parco giocatori valido».

LE SCELTE

A livello tattico non ci saranno stravolgimenti rispetto all'ultima uscita. I nerazzurri si presenteranno a Potenza con un 3-4-3, cambiando però alcuni interpreti. Non in difesa dove saranno confermati De Santis, Esposito e Giorgini. In mezzo al campo probabile il ritorno di Barberini al fianco di Amadio, sostenuti a destra da Tessiore e a sinistra da Atiagli (favorito su Nicolao). Davanti Jefferson è in vantaggio su Carletti per una maglia da titolare, con Rosseti che dovrebbe agire sulla destra e il baby Mascia in rampa di lancio sulla corsia opposta. Nel Potenza out Matino, Guaita e Ricci (sospeso dal club fino a martedì). Il nuovo tecnico Trocini schiererà una squadra in versione 3-5-2 con il difensore di Latina Cargnelutti al fianco di Gigli e Piana. Coccia, Sandri, Zenuni, Costa Ferreora e Sepe sulla linea di centrocampo, mentre in avanti spazio alla coppia Volpe-Salvemini. Si tratta del quindicesimo confronto tra le due formazioni: quattro i successi del Potenza, cinque pareggi e cinque vittorie del Latina. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

GIOVANILI

Oggi pomeriggio Under 17 e Under 15 saranno di scena a Picerno. I primi alle ore 13, a seguire (alle 15.30) l'altro match.

Davide Mancini

