Martedì 24 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Nonostante una condizione non ancora ottimale, il Latina è andato vicino al colpo in casa della Turris, nel primo turno di Coppa Italia. A passare il turno sono stati i campani, grazie al capolavoro balistico di Leonetti, ma i nerazzurri, al primo vero match stagionale, non hanno affatto sfigurato. Chiedere di più ad un gruppo che sta lavorando da appena due settimane sarebbe stato ingeneroso, per vedere il miglior Latina bisognerà aspettare ancora un po', però la strada pare essere quella giusta come sottolineato anche dal tecnico Daniele Di Donato, lucido nell'analisi post gara. «Ciò che volevamo era permettere ai ragazzi di mettere minuti importanti sulle gambe in vista dell'esordio in campionato, questo gruppo è insieme da pochissimo tempo, ma contro la Turris ho visto cose interessanti. La gara in generale mi è piaciuta, nel primo tempo siamo stati un po' troppo timorosi, mentre invece nella ripresa siamo andati a briglie sciolte. Devo dire che, visti soprattutto i secondi 45', avremmo meritato il pareggio, ci è mancato poco, però ho apprezzato l'approccio alla gara da parte dei ragazzi».

Una formazione ancora in via di costruzione, che sta recependo le indicazioni del proprio tecnico: «Sono contento della disponibilità mostrata dai giocatori, stanno provando a mettere in pratica quel che chiedo loro durante la settimana. So benissimo che per praticare il calcio che desidero c'è bisogno di tempo e di una condizione ottimale, però sono fiducioso, quello con la Turris, nonostante il ko, è un buon inizio».

LE ALTRE

Il Palermo, prossimo avversario dei pontini, ha steso in casa con un poker il Picerno, mentre il Bari è stato superato a sorpresa in casa dalla Fidelis Andria. Bene il Messina che ha espugnato il campo della Juve Stabia, così come il Foggia che non ha dato scampo alla Paganese. Ok il Catania, capace di stendere la Vibonese solo ai tempi supplementari.

CAMPIONATO

Archiviato il match di Coppa, da oggi la squadra penserà esclusivamente alla gara di apertura del girone C di Lega Pro. A Palermo servirà una gara di grande qualità e sostanza per tentare di portar via punti preziosi. Capitan Esposito rappresenta il punto di riferimento di un gruppo giovane che ha voglia di emergere. A Torre del Greco il fantasista Di Livio è apparso tra i più pimpanti, ma anche Ercolano e Nicolao sulle corsie laterali in difesa hanno dimostrato di avere già un bel passo. Marcucci ha iniziato a prendere le misure nella zona nevralgica del campo e anche il nuovo arrivato Sane si è fatto apprezzare in avanti dando più di qualche grattacapo alla retroguardia campana. Insomma, di motivi per sorridere ce ne sono. Una volta completata la rosa e raggiunta una condizione accettabile, sarà possibile apprezzare il vero Latina. Una squadra che, come dimostrato in Coppa, vuole dimostrare di meritare la serie C.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA