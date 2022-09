Domenica 18 Settembre 2022, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 11:47

Smaltita la delusione di Catanzaro, il Latina Calcio 1932 è pronto a ripartire. Oggi pomeriggio, alle 17.30 allo stadio Francioni, la squadra di Daniele Di Donato scenderà in campo contro il Giugliano, nella gara valida per la quarta giornata d'andata del girone C di Lega Pro. I campani precedono di un punto la formazione pontina, ma il tecnico è concentrato in particolar modo sulla sua squadra. «Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione dell'ultima partita - dice - abbiamo peccato in esperienza e siamo obbligati a dare una risposta importante. La nostra è una squadra giovane, con ampi margini di miglioramento. In questo momento dobbiamo tenere botta, abbiamo tutto per ritrovare la via della vittoria»



LE ULTIME

Le assenze non hanno aiutato il Latina, sia nella gara con il Pescara che in quella con il Catanzaro. Ma qualche buona notizia c'è. «Tornerà a disposizione De Santis, si è allenato con noi durante la rifinitura e farà parte dei convocati. Porterò anche Riccardi, che ancora non è al meglio della condizione, ma che può tornare sicuramente utile. E poi c'è il rientro di Carissoni dopo la squalifica rimediata contro il Pescara».

Niente da fare invece per Di Livio, mentre proprio a 24 ore dalla sfida con il Giugliano si è fermato l'attaccante Rosseti.

Tornando a Riccardi, Di Donato sa che potrà sfruttarlo in più posizioni: «Parliamo di un giocatore di qualità che può essere utilizzato sia come intermedio di centrocampo, sia come trequartista o anche da seconda punta. La sua condizione sta crescendo di giorno in giorno».

Andare in gol e cercare di subire meno di quanto accaduto nelle ultime due sfide. Due obiettivi che i nerazzurri dovranno centrare anche senza Tessiore e Di Livio. «Non abbiamo calciatori in rosa con qualità simili alle loro, c'è poi una conoscenza diversa del nostro modo di giocare visto che sono qui dallo scorso anno, ma per quanto riguarda le reti subite credo che il problema sia da ricercare proprio nella mancanza di esperienza. A Catanzaro, sotto di tre gol, invece di capire il momento, ci siamo fatti prendere dalla voglia di andare a riprendere il risultato, lasciando ampi spazi ai nostri avversari. Sono errori da non commettere più».

Il Giugliano è l'occasione giusta per riprendere la marcia. «Sarà fondamentale - dice l'allenatore - avere pazienza, affrontiamo una formazione che si difende molto bene, portando tutti i giocatori dietro la linea del pallone. Dovremo essere bravi a stanarli e a scegliere quindi il momento giusto per colpirli. Daremo il massimo per ottenere il successo e regalare una gioia ai nostri sostenitori»

LE SCELTE

Il recupero di Carissoni offre due opzioni al tecnico nerazzurro: schierarlo come braccetto' difensivo al fianco di capitan Esposito e Giorgini, oppure dirottarlo sulla corsia laterale per far rifiatare uno tra Teraschi e Antonio Esposito. In mezzo al campo in cabina di regia ci sarà come sempre Amadio, con Bordin, Sannipoli e Barberini a contendersi due maglie da intermedi. Davanti Carletti e uno tra Fabrizi e Margiotta. Il match odierno, che andrà in diretta su Eleven Sports, sarà arbitrato da Roberto Lovison di Padova, assistito da Davide Santsrossa di Pordenone e Giacomo Bianchi di Pistoia. Quarto uomo Valerio Frezzini di Siena.

Davide Mancini

