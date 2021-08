Venerdì 27 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

LATINA, CONFERMATO

ANCHE GIORGINI

Il Latina Calcio 1932 ha ottenuto il rinnovo di Andrea Giorgini, il difensore farà parte della rosa nerazzurra anche per la stagione. Il club pontino ha trovato l'accordo con l'Alma Juventus Fano 1906, riportando nel capoluogo il centrale classe 2002 grande protagonista dello scorso campionato di serie D culminato con il successo nei play-off: con 34 presenze e due reti Giorgini è stato tra i migliori giocatori del campionato nazionale dilettanti per rendimento. Buone notizie per il tecnico Di Donato visto che domenica potrà già contare sul difensore in occasione dell'esordio in serie C in casa del Palermo.

PALLAMANO

NUOVO SPONSOR MAGLIA

PER PONTINIA

L'Handball Club Cassa Rurale Pontinia continua la sua preparazione in vista del debutto stagionale di metà settembre nella serie A1 femminile di pallamano. La formazione del presidente Mauro Bianchi, al secondo anno consecutivo nel massimo campionato nazionale, potrà contare su una rosa rinforzata con nuove giocatrici. Intanto sulla nuova maglia ci sarà anche SanLidano, azienda che nel corso degli anni è diventata un'eccellenza tutta pontina nel mondo dell'ortofrutta specializzata. Marzia Di Pastina: «Mi ha colpito la motivazione di questo gruppo: scendiamo in campo con loro per rincorrere un sogno».

FONDI

PARTE LA CANDIDATURA

PER CITY OF SPORT 2023

Fondi prepara la candidatura come European City Of Sport 2023 . Il dossier sarà presentato il 7 settembre in una conferenza stampa, ma il giorno prima alle 20 sfileranno le Associazioni Sportive della Città con accensione del braciere olimpico presso il teatro all'aperto di Piazza De Gasperi. Alle 21 fuochi d'artificio e il 7 alle 10,30 la conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA