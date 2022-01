Domenica 16 Gennaio 2022, 05:02

Dopo una settimana di allenamenti, culminata la sessione di ieri mattina allo stadio Francioni, il Latina si prende un paio di giorni di relax prima di iniziare a preparare con cura la gara con il Foggia. La gara del 23 gennaio in Puglia si giocherà, la Lega Pro ha infatti ufficializzato il ritorno in campo a partire dal prossimo weekend con un nuovo protocollo che dovrebbe agevolare la disputa degli incontri sino al termine della stagione.

Si registra intanto una cessione in prestito: il giovane attaccante Alessandro Pastore, infatti, passa alla Vastese, formazione partecipante al campionato di serie D girone F. Per l'esterno offensivo classe 2002 si tratta di un trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno, una possibilità importante per potersi confrontare in un campionato di un certo livello per poi tornare nel capoluogo pontino con un carico di esperienza in più. La Vastese si trova attualmente al nono posto della graduatoria, con 23 punti conquistati in 15 partite. Nel club abruzzese, Pastore ritroverà due vecchi compagni di squadra con i quali ha condiviso le emozioni della scorsa stagione culminata con la conquista dei play off, ovvero l'attaccante Jonatan Alessandro e il difensore Emanuele Allegra.

La Lnd potrebbe aprire una nuova sessione di mercato a partire dal 24 gennaio. La proposta è stata sottoposta all' attenzione della Figc, una possibilità in più per i club per ovviare ai tanti problemi che le società hanno dovuto affrontare durante la pandemia, a cominciare dalla sospensione dei campionati e allo stop per calciatori non vaccinati. A giorni potrebbe andare in scena un confronto tra il commissario della Lnd Giancarlo Abete e il presidente della Figc Gabriele Gravina. Si stendono novità tra domani e martedì, così come si resta in attesa per quanto concerne la ripartenza dei campionati regionali al momento fissata per il 30 gennaio.

