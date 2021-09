Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

Dopo il primo successo stagionale e il meritato riposo, il Latina Calcio 1932 torna in campo nel pomeriggio alla ex Fulgorcavi per iniziare a preparare la prossima sfida, sempre contro una campana. Domenica 12 settembre alle 20.30 allo stadio Partenio', i nerazzurri se la vedranno con l'Avellino, reduce dal pareggio senza reti nella trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia. Gli irpini hanno guadagnato due punti sino ad ora, uno in meno rispetto agli uomini di Di Donato che faranno di tutto per aumentare il divario. Al di là della bella vittoria con la Paganese, ci sono altre buone notizie per i pontini. In vista della terza gara d'andata del girone C torneranno a disposizione diversi elementi tra cui i centrocampisti Marcucci e Amadio, che hanno scontato le rispettive squalifiche e l'esterno di centrocampo Rossi, fermato nelle ultime due settimane da un problema muscolare. Continua il percorso di recupero per Esposito, la speranza è di riaverlo a disposizione per il match con il Foggia, ma si vuole agire con prudenza per recuperare nel migliore dei modi il capitano. D'altronde, anche con qualche defezione, la squadra ha dimostrato di esserci sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale, trascinata dall'attaccante Cristian Carletti autore della doppietta decisiva. Il bomber che ha regalato i primi gol della stagione ai nerazzurri si è piazzato in seconda posizione nella classifica dei marcatori, ad una lunghezza da Ernesto Starita del Monopoli capolista.

LE ALTRE SFIDE

E proprio i pugliesi al momento si stanno dimostrando la migliore realtà del raggruppamento, con sei punti totalizzati nelle prime due gare. Nessuno ha saputo fare meglio, Catanzaro, Palermo, Bari, Taranto e Foggia infatti sono a quota 4. Proprio questi ultimi hanno trovato la prima soddisfazione dell'anno superando in scioltezza l'ostacolo Potenza, messo al tappeto con un poker da urlo (4-1). I rosanero, dopo la sofferta affermazione con il Latina, non sono andati oltre il pari nel derby siciliano con l'Acr Messina, mentre il Bari ha dimenticato in fretta lo scialbo pari dell'esordio a Potenza con un rotondo successo casalingo contro il Monterosi. Il Taranto, invece, con il minimo sforzo ha espugnato Campobasso, con il Catanzaro incapace di replicare la bella prestazione offerta con la Virtus Francavilla, nell'incontro disputato in casa del Picerno. Rialza la testa il Catania che, dopo la batosta rimediata dal Monopoli, ha saputo reagire con orgoglio mettendo al tappeto la Fidelis Andria grazie alla doppietta del giovane Leon Sipos.

IL PROGRAMMA

La terza giornata regalerà diverse sfide interessanti. Detto dello scontro tra Avellino e Latina, da tenere d'occhio l'anticipo di sabato alle 17.30 che vedrà i fronte Taranto e Palermo. Il Monopoli tenterà di allungare il passo in classifica nel match interno con l'Acr Messina, mentre il nuovo tecnico della Paganese Grassadonia esordirà in casa con il Catania.

Davide Mancini

