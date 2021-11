Domenica 21 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

Basta un calcio di rigore di Carletti al Latina Calcio 1932 per sbarazzarsi di un inconsistente Messina. Gara meno brillante rispetto a quella con il Campobasso, ma comunque redditizia per i pontini capaci, per la prima volta in stagione, di vincere due gare consecutive.

LA PARTITA

Di Donato conferma quasi per intero la formazione che aveva battuto il Campobasso, ad eccezione di Barberini sostituito nel ruolo di play dal rientrante Amadio. Capuano recupera Adorante in attacco, affiancato da Vukusic.

Nei primi diciotto minuti di gioco succede ben poco, con i nerazzurri a cercare di proporre gioco e il Messina a chiudere ogni varco. Poi, all'improvviso, gli ospiti vanno ad un passo dal vantaggio: Sarzi Puttini calcia al volo di sinistro all'interno dell'area di rigore, De Santis ci mette la testa e per poco non beffa Cardinali, ma per fortuna dei nerazzurri il pallone sbatte sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte Di Livio scappa via sulla destra, ma al momento di servire Sane liberissimo in area di rigore, colpisce debolmente facilitando l'uscita bassa di Lewandoski. I padroni di casa ci provano con più insistenza e al 30' conquistano un calcio di rigore grazie all'abilità di Carletti nel cuore dell'area di rigore dopo una verticalizzazione improvvisa di Amadio. Mikulic, nel tentativo di sbarrare la strada all'attaccante nerazzurro, lo mette giù inducendo l'arbitro a decretare il penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso Carletti che spiazza Lewandoski, portando a sei il bottino di gol stagionali. Una volta avanti i pontini si sciolgono e producono almeno un paio di chance interessanti, una delle quali non concretizzata per poco da Tessiore. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, però, è Konate, lasciato incredibilmente solo in area di rigore, a mancare il pari in mezza rovesciata a due passi da Cardinali.

Nel secondo tempo Capuano opera subito due sostituzioni tentando di cambiare l'inerzia della gara: dentro Rondinella e Catania per Celic e Konate, ma è sempre il Latina a fare la gara, ispirato da un Tessiore sempre nel vivo del gioco. Al 13' ci prova Sane dal limite, dopo essersi liberato al limite dell'area, ma la conclusione con il sinistro termina alta. Poco dopo è Tessiore, con un lancio millimetrico, ad innescare la corsa di Ercolano che però si fa anticipare sul più bello. I padron di casa non la chiudono e così a poco a poco il Messina inizia a crederci. Di Donato, fiutato il pericolo, effettua tre cambi tutti in una volta: dentro Teraschi, Jefferson e Celli per Ercolano, Sane e De Santis. Nel finale di gara i giallorossi tentano, più con il coraggio che con le idee, di arrivare al pari senza riuscirci grazie anche ad un attento Cardinali. E così il Latina fa festa, portandosi a quota 17 in classifica. Un premio meritato per Esposito e compagni che tra una settimana se la vedranno con la capolista Bari.

Davide Mancini

