Secondo ko consecutivo per il Latina, dopo la sconfitta con il Taranto deve inchinarsi anche alla Juve Stabia. Al Francioni è una rete di Evacuo a premiare gli sforzi degli uomini di Novellino, capaci di imporre ritmo e fisicità per gran parte dell'incontro.

Latina parte forte e al 6' va ad un passo dal vantaggio: cross di Nicolao da sinistra, respinta corta di Tonucci e destro al volo di Mascia all'altezza del dischetto deviato miracolosamente in angolo dallo stesso difensore campano. Quattro minuti dopo gli ospiti trovano il gol con un colpo di testa di Altobelli su punizione liftata da destra di Scaccabarozzi, ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco del numero 25 in maglia gialla. Due minuti dopo però è Panico ad affondare sulla sinistra e a mettere un pallone delizioso sui piedi di Schiavi, atterrato fallosamente da Spinozzi. Per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore e giallo per il centrocampista nerazzurro. Sul dischetto si presenta Evacuo, ma la sua conclusione a incrociare viene respinta da uno strepitoso Cardinali. I nerazzurri calano di intensità e la Juve Stabia ne approfitta per iniziare a lavorare con più costanza intorno al perimetro dell'area di rigore.

Al 35' però su una transizione offensiva i padroni di casa potrebbero colpire: Spinozzi imbuca sulla sinistra per Rossi, sul cui cross però non arriva Ercolano. Sull'azione seguente sono gli ospiti a spaventare Cardinali con una conclusione di Scaccabarozzi che attraversa pericolosamente tutta l'area piccola. Mascia calcia debolmente dal limite al 38', poi Panico ed Evacuo confenzionano una gran palla gol dopo uno scambio stretto al limite, con il centravanti ex Nocerina che tenta di superare Cardinali con un destro potente, su cui l'estremo difensore si fa trovare prontissimo. Al 42' però Evacuo fa centro: dopo azione insistita in area di rigore, è Altobelli a mettere il pallone sulla testa dell'attaccante che, a due passi da Cardinali, non può sbagliare. Nella ripresa triplo cambio per Di Donato che inserisce Esposito, Marcucci e Di Livio, con la speranza di cambiare l'inerzia del match. Il Latina inizia con buona volontà, ma non sfonda e così ben presto arrivano le ultime due sostituzioni: prima Rosseti per Mascia, poi Carletti per Jefferson. Bentivegna al 28' chiama all'intervento Cardinali, Esposito al 33' ci prova di testa senza far paura a Lazzari.

L'ultimo ad arrendersi è Nicolao che al 92' sfiora il pari con un diagonale che accarezza il palo. La Juve Stabia passa con merito con il minimo scarto, dimostrando di poter pensare in grande. Per il Latina, apparso sottotono, è già tempo di pensare al futuro. Domenica c'è la Turris in trasferta, appuntamento da non sbagliare.

Davide Mancini

