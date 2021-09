Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

CALCIO

Poteva essere un trampolino di lancio e invece nel momento del decollo, il Latina ha fatto un passo indietro. Il ko con il Taranto lascia del rammarico, un'occasione non sfruttata contro un avversario che, con il minimo indispensabile, ha ottenuto l'intera posta in palio. I nerazzurri sono apparsi poco brillanti, incapaci di incidere come era accaduto nelle ultime tre partite. Dopo la vittoria con la Paganese e i due pareggi d'oro con Avellino e Foggia, il Latina stavolta è rimasto a secco, così come era accaduto in coppa con la Turris e all'esordio in campionato con il Palermo, quando oltre al risultato negativo non era arrivato nemmeno il gol. Nel primo tempo i ragazzi di mister Di Donato hanno tentato, senza riuscirci fino in fondo, di mettere sotto pressione i padroni di casa. Tiri in porta pochi, ma una serie di calci d'angolo conquisati che, se sfruttati in maniera differente, avrebbero permesso al Latina di mettere la testa avanti. E invece sono stati pugliesi, all'inizio del secondo tempo a passare in vantaggio con un gol di Pacilli, abile nello sfruttare una disattenzione della difesa ospite. Alla prima vera chance concessa i nerazzurri sono andati sotto, ma stavolta, al contrario di quanto accaduto in passato, non hanno avuto la forza di reagire. Anzi, nel giro di sette minuti è arrivato il raddoppio di Giovinco, colpo che ha messo definitivamente al tappeto Esposito e compagni. Una prova incolore che non cancella quanto di buono fatto vedere fino ad ora, che però va dimenticata in fretta visto che domani sarà di nuovo campionato. Per una squadra che ha come obiettivo la salvezza, diventa fondamentale conquistare i punti sul proprio campo. Al Francioni, alle ore 18, c'è la sfida contro la Juve Stabia, reduce dal buon pari ottenuto a Foggia, che ha permesso ai campani di salire a quota 7 in classifica, a più due sui nerazzurri. Di sicuro il tecnico Di Donato presenterà un Latina diverso in alcuni interpreti, specialmente in difesa e nel reparto avanzato. Prosegue intanto la vendita dei biglietti in vista della sfida di domani pomeriggio, i botteghini saranno aperti oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 10 sino alla fine del primo tempo. Per far avvicinare il maggior numero di tifosi, la società ha pensato di introdurre il ridotto under 14 a 1 euro.

Lo scorso weekend sono iniziati i campionati nazionali per le formazioni del vivaio. Gran successo da parte della Primavera allenata da mister Cotroneo che ha superato con pieno merito il Campobasso con il risultato di 3-0. Niente da fare invece per l'Under di 17 di Battista, andata al tappeto in casa dell'Avellino (1-0) e per l'Under 15 di Ferullo, sconfitta sempre dai pari età irpini con il punteggio di 2-1.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA