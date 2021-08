Martedì 10 Agosto 2021, 05:00

CALCIO

Ora davvero si respira un'altra aria, un'atmosfera diversa attesa da così tanto tempo. Il vento è cambiato, dopo aver abbandonato la serie D, il Latina vola sulle ali delle entusiasmo, pronto ad affrontare il campionato di Lega Pro, in un girone durissimo, il C, pieno di squadre blasonate che hanno fatto la storia del calcio italiano, realtà con le quali in passato i pontini si sono confrontati ottenendo, tra l'altro, anche diverse soddisfazioni. Basti pensare al Palermo, messo ko nel primo anno di serie B, al Bari, steso nella semifinale play off del torneo cadetto, senza dimenticare l'Avellino, storico avversario nelle annate di serie C, oltre al Catanzaro, regolato all'andata e al ritorno nella stagione 2012/2013 e al Monterosi, che ha preceduto in classifica i nerazzurri solo qualche mese fa. Oltre a queste ci sono anche Campobasso, Catania, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Juve Stabia, Messina, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Taranto, Turris e Vibonese. Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati resi noti i calendari del campionato 2021/2022.

Prima, però, la Lega ha ufficializzato gli accoppiamenti di coppa Italia. Il Latina inizierà a giocare sabato 21 agosto nel match da dentro o fuori in casa della Turris. In caso di passaggio del turno appuntamento al 15 settembre, sempre in trasferta, contro una tra Viterbese e Gubbio. Domenica 29 agosto invece ecco la prima giornata, un esordio difficile quanto affascinante quello degli uomini di mister Di Donato in casa del Palermo, una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria.

L'esordio allo stadio Francioni è previsto la settimana dopo, il 5 settembre contro la Paganese allenata dall'ex nerazzurro Lello Di Napoli. Altra formazione campana di alto profilo alla terza giornata, ovvero l'Avellino, mentre nel turno successivo Esposito e compagni se la dovranno vedere con un'altra delle big del girone, il Foggia di Zdenek Zeman. Un avvio durissimo per il Latina Calcio 1932, chiamato, in occasione della quinta giornata a far visita al Taranto, mentre la domenica dopo è in programma il duello contro la Juve Stabia, formazione che i nerazzurri avevano affrontato nella prima stagione in serie B. Si prosegue con un'altra trasferta in terra campana, stavolta per affrontare la Turris (due anni fa nello stesso raggruppamento del Latina tra i Dilettanti), e quindi di nuovo di scena al Francioni per il match contro il Picerno, club neopromosso non senza qualche polemiche. Alla nona giornata è prevista la trasferta sul terreno della Vibonese, alla decima invece una sfida ad alto coefficiente di difficoltà contro il Catanzaro, squadra che si è resa protagonista di un mercato decisamente importante. I pontini faranno poi tappa a Potenza, prima di vedersela davanti al proprio pubblico con la Fidelis Andria. A seguire la partita fuori casa con la Virtus Francavilla e il doppio impegno interno rispettivamente con Campobasso e Acr Messina (entrambe vincitrici dell'ultimo campionato di serie D). Da tenere a mente la sedicesima giornata, quando i pontini saranno ospiti del Bari al San Nicola', così come la diciassettesima per la sfida interna con il Catania. Penultima contro il Monopoli e poi per concludere il nuovo duello con il Monterosi, prima in casa e poi in trasferta il 24 aprile 2022. E adesso che si conosce il tracciato, non resta che fare un buon viaggio. Davide Mancini