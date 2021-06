CALCIO

L'ultima fatica, la più importante, in grado di alimentare sogni di ripescaggio. Vincere la finale play off contro il Savoia significherebbe aumentare in maniera esponenziale le possibilità di effettuare il salto in serie C, seppur dalla porta di servizio. Sono passati solo tre giorni dalla semifinale con la Nocerina, la fatica dei 120' non è stata smaltita del tutto, ma dopo una soddisfazione del genere è più semplice ricaricare energie fisiche e nervose. Si giocherà oggi alle 17 al Francioni l'atto conclusivo di una stagione lunghissima, caratterizzata da continui stop and go, giunta finalmente al traguardo. Ai padroni di casa basterà anche un pari al termine dei supplementari per esultare.

I NUMERI

Si ritrovano di fronte la seconda e la terza forza del girone G, squadre di valore che hanno viaggiato con ritmi differenti: i ragazzi di Scudieri hanno lottato a lungo per il primo posto, almeno fino a metà marzo, quando il Monterosi, vincendo nel capoluogo pontino, spiccò il volo verso la serie C. L'undici di Torre Annunziata, invece, è stato in ballo sino allo scontro diretto con il Latina nel girone d'andata, dopo quella sconfitta sono iniziati i problemi per i campani, bravi però a riprendersi nella parte conclusiva della stagione. In quanto a capacità realizzativa il Latina ha fatto decisamente meglio da settembre ad oggi con 61 reti all'attivo (compreso il rigore trasformato da Di Renzo con la Nocerina) contro le 41 complessive della formazione allenata da Ferraro. Attenzione però ai dati relativi alla fase difensiva, i nerazzurri (29 gol subiti) se la vedranno nel pomeriggio contro la migliore realtà del raggruppamento con appena 22 reti al passivo. Il Savoia, specie nella seconda parte della stagione, ha fatto passi da gigante in fatto di solidità e tenuta mentale.

LE SCELTE

Squadra che passa il turno non si cambia, questa sembrerebbe essere l'intenzione del tecnico Scudieri. L'ideale sarebbe ripetere la prestazione fatta contro i molossi mercoledì scorso e proprio per questo motivo l'allenatore non dovrebbe effettuare grosse modifiche. Confermato il pacchetto difensivo con Esposito al comando della retroguardia, nessun dubbio sulla presenza di Sevieri come volante del centrocampo, mentre resta l'unico dubbio in attacco con Alessandro (protagonista nell'azione che ha portato al secondo penalty) pronto a prendere il posto di Sarritzu come esterno d'attacco. Da capire infine se, al contrario di quanto accaduto in semifinale, ci sarà spazio per Tortolano in panchina, finito in tribuna per scelta tecnica. Gli ospiti si presenteranno nel capoluogo pontino con la formazione migliore, nella quale spicca la presenza del bomber Kyeremateng autore di 13 reti, senza dimenticare la qualità di elementi come De Rosa e D'Ancora protagonisti assoluti nel successo con la Vis Artena.

Davide Mancini

