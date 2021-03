30 Marzo 2021

Il rischio di perdere la testa c'è ed è un errore che il Latina non deve assolutamente commettere. Il pareggio in casa con il Lanusei ha deluso le aspettative del nuovo tecnico Salvatore Ciullo e anche della società che sperava, con il cambio di allenatore, di vedere nell'immediato un Latina capace di accelerare il proprio ritmo. E invece la gara sottotono disputata contro i sardi ha allontanato ulteriormente i nerazzurri dal vertice, obbligandoli ad una vera e propria impresa nelle ultime dodici giornate di campionato.

Con il Monterosi a cinque punti di distanza e con l'aggravante della partita in meno da recuperare rispetto alla capolista, i pontini non hanno più alternative. Da qui al termine della stagione occorre vincere tutte le gare rimaste e sperare che, in almeno tre occasioni, la prima della classe possa perdere punti. Sulla carta tutto è ancora possibile, ma la logica e la condizione psicologica pendono dalla parte dei viterbesi. Rialzare la testa e continuare a guardare avanti è d'obbligo per Corsetti e compagni, anche se bisogna fare anche molta attenzione a chi è dietro, visto che la Vis Artena, terza forza del girone, adesso è solamente a due punti dal secondo gradino del podio.

VERSO IL SAVOIA

Non c'è nemmeno tempo di leccarsi le ferite che già è ora di tornare in campo. Giovedì a Torre Annunziata gli uomini di Ciullo sono attesi da uno scontro particolarmente delicato in casa di una delle grandi deluse di questo campionato. All'andata, con Scudieri in panchina, il Latina aveva ottenuto un successo limpido contro il Savoia, una di quelle partite che aveva contribuito ad alimentare sensibilmente il sogno promozione. Quattro mesi dopo la situazione è cambiata radicalmente: i campani sono distanti anni luce dalle posizioni che contano, mentre il Latina pare non avere più quel passo e quella brillantezza che gli avevano consentito di dominare la scena nella prima parte di stagione.

CAMBIAMENTI

Il tecnico Ciullo è nel capoluogo pontino da meno di due settimane e di questioni spinose da affrontare ne ha già parecchie. In pochi giorni dovrà essere abile nel preservare la serenità del gruppo e provare a percorrere strade alternative al 3-4-3, sistema di gioco sul quale è stata costruita la formazione nerazzurra in estate. Nel primo tempo della gara con il Lanusei il Latina non ha mai creato grossi pericoli ai sardi, bravi nel controllare sia Sarritzu che Corsetti, tenendo a bada il bomber Di Renzo, spesso costretto a uscire dalla sua zona di competenza per avere a disposizione palloni giocabili. Nel secondo tempo l'allenatore nerazzurro ha ridisegnato la squadra mettendosi a quattro dietro, con altrettanti centrocampisti a supporto di due attaccanti. Una modifica sulla quale Ciullo ha iniziato a lavorare proprio in vista della sfida contro un Savoia nella bufera dopo il ko rimediato in casa dell'Arzachena. Se il nuovo allenatore dovesse invece decidere di tenere una linea difensiva composta da tre uomini, ci sarebbe la possibilità di vedere un centrocampo rinforzato con Sevieri in cabina di regia, assistito da due intermedi e un reparto avanzato composto da due attaccanti. Di soluzioni dunque ce ne sarebbero diverse, ma il tempo per organizzarsi al meglio stringe.

Davide Mancini

