Il maltempo ha costretto il Latina Calcio 1932 a rivedere i propri piani di allenamento in vista della gara che si disputerà sabato alle 17.30 allo stadio San Nicola di Bari. La squadra di Daniele Di Donato, infatti, preparerà la sfida con la capolista sul campo in erba sintetica della Samagor viste le non perfette condizioni del manto alla ex Fulgorcavi. I nerazzurri ripartono dalle certezze acquisite negli ultimi due turni casalinghi, in primis la ritrovata vena realizzativa degli attaccanti e una maggiore solidità dimostrata dal pacchetto arretrato. E proprio la capacità di difendersi con più ordine ed efficacia lascia ben sperare a pochi giorni dal duello con i biancorossi. In trasferta, infatti, il Latina ha sempre avuto grandi difficoltà: oltre a raccogliere solamente un punto in 7 partite disputate lontano dal Francioni, sono stati incassati ben 14 gol, troppi persino per una formazione che ha come obiettivo quello di mantenere la categoria. Il nuovo assetto tattico sta aiutando la squadra a subire meno, da replicare anche nelle gare in esterna. Qualora i pontini riuscissero a portar via punti dalla Puglia, la situazione inizierebbe davvero a farsi incoraggiante non tanto per la classifica, comunque fondamentale, ma anche per l'autostima di tutto il gruppo. Di Donato avrà l'imbarazzo della scelta per quanto concerne l'undici da schierare contro il Bari: al momento infatti, oltre al lungodegente Spinozzi, solo l'attaccante Rosseti non è a disposizione. Si sta facendo di tutto per recuperarlo, ma continuano ad esserci forti dubbi sulla sua presenza nella lista dei convocati.

Dopo la sosta la Women Latina 1932 è tornata in campo a Valmontone raccogliendo un successo meritatissimo. Le ragazze di Marco Pupatello hanno ottenuto una vittoria netta (3-0), grazie alle reti messe a segno da Ietto al 23' del primo tempo, con Maiorca (su rigore) e Bagaglini brave nel chiudere definitivamente la contesa nei minuti conclusivi del match. «Siamo chiaramente molto soddisfatti, anche se la squadra ha nelle corde un fraseggio migliore di quanto visto domenica - ha sottolineato il direttore sportivo Massimiliano Cocco -. La pausa forse ha inciso sulla concentrazione, si deve scendere in campo sempre con la giusta rabbia agonistica. Le ragazze stanno facendo un buon campionato, ma non possiamo vivere sugli allori. Stiamo diventando una realtà importante nel calcio femminile e le avversarie daranno sempre il massimo contro di noi. Questo significa che ogni partita dovrà essere interpretata nella maniera corretta, non dovranno mai mancare mentalità, umiltà e corsa».

