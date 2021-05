16 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

Il Latina Calcio 1932 va a caccia del primo successo contro una formazione laziale. A un mese dalla fine del campionato i nerazzurri tenteranno di sfatare un tabù che ha compromesso in maniera sostanziale la lotta per il vertice. Solo tre i punti racimolati dai pontini contro le squadre della stessa regione, uno dei quali raccolto, a fatica, nel match d'andata contro l'avversario odierno, il Team Nuova Florida. Al Francioni alle 16 si presenta una squadra decisamente più serena rispetto a quella incontrata lo scorso gennaio invischiata allora nella lotta per non retrocedere. L'undici di Ardea è cresciuto con il passare dei mesi e tenterà di nuovo di mettere in difficoltà i pontini che devono fare i conti con diverse assenze in difesa.

LE SCELTE

Non saranno del match il portiere Alonzi e il centrale Allegra, squalificati per un turno, così come non potrà essere a disposizione il gigante Orlando, fermato addirittura per tre giornate. I nerazzurri però ritrovano Di Emma che ha superato un problema muscolare ed è pronto ad affiancare Esposito e Giorgini per difendere la porta di Gallo, il giovanissimo estremo difensore alla sua seconda apparizione dopo l'esordio vincente con l'Afragolese. In mezzo al campo in cabina di regia ci sarà come di consueto Sevieri, al fianco del quale si sistemerà Berberini. A destra ballottaggio tra Mastrone (favorito) e Teraschi, a sinistra Pompei. Per quanto riguarda il tridente offensivo, conferma per capitan Corsetti, con Sarritzu pronto a iniziare dal 1' dopo il gol decisivo di una settimana fa e uno tra Calabrese e Di Renzo a ricoprire il ruolo di riferimento centrale, con il primo in leggero vantaggio.

LOTTA SERRATA I pontini, che non vincono in casa da quasi tre mesi, necessitano di una affermazione per continuare il duello ravvicinato con la Vis Artena: in ballo c'è la conquista della seconda posizione utile per beneficiare di una situazione di maggiore privilegio nei play off. Tra l'altro, proprio la settimana prossima è in programma lo scontro diretto contro l'undici di Perrotti,a quota 51 nel girone G insieme al Latina, ma con una gara giocata in più rispetto ai pontini. La sfida odierna con il Nuova Florida sarà trasmessa in diretta a pagamento sul profilo Facebook Latina Calcio 1932.

FEMMINILE

La Women Latina 1932 disputa oggi la penultima giornata di campionato. Dopo aver ottenuto il primo successo sette giorni fa con la Via Sora, sul campo della ex Fulgorcavi il gruppo allenato da mister Franzè se la vedrà con l'Atletico Lodigiani ancora in corsa per il salto di categoria.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA