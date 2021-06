CALCIO

Il Latina Calcio 1932 ritrova il pubblico al Francioni e un successo prezioso in ottica secondo posto. Nel recupero della decima giornata di ritorno gli uomini di Scudieri superano con un secco 3-0 l'ostacolo Muravera grazie a una doppietta di capitan Corsetti realizzata a fine primo tempo e al guizzo di Pompei nella ripresa, un attimo dopo aver messo piede in campo. Tre punti che permettono ai pontini di blindare la seconda posizione visto il contemporaneo pareggio della Vis Artena (2-2 contro l'Arzachena), ora a sette lunghezze dai nerazzurri quando mancano solo tre partite al termine della stagione.

LA PARTITA

Il Latina si presenta in campo con Esposito al centro della difesa, dopo un paio di settimane di assenza, al fianco di Giorgini e Di Emma. Spazio al baby Ricci in mezzo al campo con Sevieri in cabina di regia, Teraschi a destra e Atiagli a sinistra al posto di Pompei. Tocca a Di Renzo invece guidare l'attacco, assistito a Sarritzu e capitan Corsetti. Il Muravera si sistema con 4-2-3-1 con Kalifa e Geroni nella zona nevralgica del campo e Virdis a sostenere tutto il peso dell'attacco, sostenuto dall'estro e l'imprevedibilità di Nurchi. Il Latina parte con i giusti propositi e al 5' sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Corsetti che termina alto di poco, dopo un bel servizio da destra del centravanti Di Renzo. La risposta del Muravera non si fa attendere, all'8' Pinna lavora un bel pallone sulla trequarti, serve nel corridoio l'accorrente Loi che di prima mette al centro per Virdis, lesto a ribadire in rete. La gioia dei sardi dura una frazione di secondo, perché il primo assistente segnale la posizione di fuorigioco del numero undici ospite. La gara è aperta e piacevole, al 19' è Di Renzo a colpire al volo su un crossi firmato Di Emma, ma il destro debole dell'attaccante finisce tra le braccia di Vandelli. Poco dopo Teraschi protesta per un atterramento in area di rigore, mentre al 25' l'estremo difensore ospite disinnesca una gran botta di Sarritzu dal limite dell'area. Dopo 30' Scudieri decide di cambiare, mettendosi a 4 in difesa e tre a centrocampo con Mastrone, al posto di Teraschi. Il Latina ci prova, ma la migliore chance capita sui piedi di Nurchi al 43' che, a pochi passi da Alonzi, si fa ipnotizzare dal portiere nerazzurro. Scampato il pericolo il Latina decolla: al primo minuto di recupero Giorgini serve in area Di Renzo, sponda per Corsetti che con il piatto destro deposita in rete. Il capitano nerazzurro concede il bis 60 secondi più tardi finalizzando un'azione personale con una conclusione violenta dal limite dell'area che non lascia scampo a Vandelli.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la squadra allenata da Francesco Loi prova subito a creare i presupposti per riaprire la partita, ma il Latina si dimostra attento in fase difensiva e particolarmente pungente in ripartenza. Al 7' doppio cambio per il Muravera con Visconti e Nuvoli al posto di Kalifa e De Martis e dopo appena un minuto è proprio Nuvoli con una rasoiata dai venti metri a chiamare all'intervento Alonzi. I nerazzurri gestiscono la partita scegliendo di palleggiare con continui cambi di campo, mentre gli ospiti cercano più volte la giocata verticale alla ricerca di Virdis, sempre ben controllato da Esposito. Al 15' fiammata dei sardi con transizione offensiva ispirata da Cadau, abile nel servire in profondità Nurchi che, una volta a tu per tu, con Alonzi trova pronto l'estremo difensore nerazzurro ad un doppio intervento superlativo. Gli ospiti si sbilanciano e al 23' prestano il fianco al Latina che sfiora il tris: Corsetti corre in campo aperto serve sulla sinistra Di Renzo, bravo a sterzare sul destro, ma poco preciso nel concludere a giro verso la porta difesa da Vandelli. Scudieri lancia nella mischia Calabrese e Pompei e al 31' sono proprio loro i protagonisti dell'azione che porta al tris nerazzurro. Di Renzo apre a destra per Sarritzu che di prima vede centralmente Calabrese, apertura ad occhi chiusi per Pompei sull'altro lato, con l'esterno bravissimo nel dribblare Vandelli e depositare in rete. Si chiude così con un netto 3-0 il match del Francioni che vale un'ipoteca sul secondo posto.

Davide Mancini

