CALCIO FEMMINILE

FINAL FOUR

DI COPPA A LATINA Frosinone e

Latina ospiteranno dal 5 all'8 gennaio, la 25esima edizione della Final Four, della Supercoppa Ferrovie dello Stato italiane. I dettagli della competizione a cui parteciperanno squadre di calcio femminili di punta del campionato italiano, sono stati resi noti, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa.

PALLAMANO

PONTINIA RICEVE

L'ARIOSTO FERRARA

Oggi pomeriggio alle 17 l'HC Cassa Rurale riceve la visita dell'Ariosto Ferrara nel match valido per l'ultima giornata d'andata della serie A Beretta femminile. Al palazzetto dello sport Marica Bianchi, la formazione pontina guidata dai coach Giovanni Nasta e Matteo Bellotti giocherà da attuale quarta forza del massimo campionato nazionale di pallamano con 12 punti . In campo anche i due nuovi acquisti, Costanzo-Serratto e Francesconi, appena arrivate da Salerno.

VOLLEY A3

SABAUDIA SFIDA

L'ACI CASTELLO

Domani pomeriggio alle 16 l'Opus Sabaudia riceverà l'Aci Castello nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie A3. Il Sabaudia di coach Mauro Budani nelle ultime tre partite ha portato a casa sette punti. Live streaming su Legavolley.tv

TIRO A VOLO

LA DEL PRETE VINCE

IL CRITERIUM UNIVERSITARIO

Sulle pedane viterbesi del Tav Vetralla splende la stella della tiravolista cisternese Francesca Del Prete, che si è aggiudicata il Criterium Universitario. Nella specialità olimpica dello skeet la 24enne del Cus Napoli non ha avuto rivali in pedana, dove ha firmato 73/75 . A completare lo show dell'atleta pontina è arrivato anche il successo a squadre insieme ad Antonio Morandini e a Simone Venanzetti.

