4 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, ECCELLENZA

La quinta giornata del campionato di Eccellenza non è stata di certo fortunata per il Gaeta e il Centro Sportivo Primavera Aprilia, le uniche due realtà della provincia di Latina presenti nel massimo torneo regionale. I biancorossi, con il ko subito a Roma contro il Campus Eur, hanno definitivamente detto addio ai sogni di gloria, nonostante la gara ancora da recuperare con la capolista UniPomezia. Il gol di Cangiano, al 24' del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha messo al tappeto gli uomini di Gesmundo che nel finale hanno addirittura rischiato di subire il due a zero se non fosse stato per l'errore di Stufa su calcio di rigore. Le problematiche relative al Covid-19 non hanno di certo aiutato il Gaeta che, all'inizio di questo mini campionato, aveva l'ambizione di giocarsi le proprie carte in ottica promozione con le formazioni più accreditate per il successo finale. Tra queste c'è sicuramente l'UniPomezia, primo della classe, che si è sbarazzato senza troppi complimenti della pratica Centro Sportivo Primavera Aprilia. Gli uomini di Bindi hanno avuto un ottimo approccio, portandosi addirittura in vantaggio con il gol messo a segno da Montella al 12' su rigore. Poi, però, si è scatenata la furia dei padroni di casa: Massella, autore di una doppietta, Ramcesski, Rossi e De Marco hanno capovolto la situazione fissando il punteggio sul 5-1. La Lupa Frascati tiene il passo della capolista, grazie al 4-0 rifilato all'Astrea, ma attenzione anche all'Anzio, in terza posizione a quota 9, capace di realizzare ben sette retti all'Indomita Pomezia.

LA RIUNIONE

Il consiglio direttivo della Lnd si è espresso sulla necessità di procedere ai ristori a favore delle società iscritte, stabilendo che le rate di iscrizioni versate dai club durante questa stagione verranno messe in conto per la prossima, nella quale pertanto verrà applicato il versamento della sola tassa associativa annuale. In tema di settore giovanile lunedì prossimo la Figc pubblicherà il protocollo da applicarsi per una effettiva ripresa della attività. Istituita anche una commissione per valutare il blocco o la rimodulazione sui giovani di Lega.

Davide Mancini

