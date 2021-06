Calcio e solidarietà alla Samagor, nell'evento organizzato da Gennaro Ciaramella, sempre sensibile ad iniziative di questo genere. In 150 hanno risposto presente domenica mattina sotto un caldo torrido per offrire il proprio contributo durante l'incontro benefico tra calciatori in attività e non, vecchie glorie, esponenti del mondo politico e sportivo locale, operatori sanitari e semplici appassionati. L'infinita serie di partite di calcio a 5 e a 11 è iniziata alle 9 e si è conclusa poco prima dell'ora di pranzo in un ambiente disteso e profondamente voglioso di ritornare alla normalità dopo le problematiche legate alla pandemia da Covid 19. La passione di tutti, da Vincenzo D'Amico e Luciano Melloni, passando per le stelle dell'attuale Latina Calcio Emiliano Tortolano ed Andrea Esposito, al bomber di Castelforte Gianluca Vezza, gli amici di Emilio Guzzon e Ciro Ciaramella, finendo per Luca Zavatti, ex capitano della Nazionale Italiana Amputati e l'ex arbitro della Can A Claudio Gavillucci (2014-2019), si è riaccesa dopo mesi di stop con il desiderio di collaborare con chi è quotidianamente impegnato nel sociale. Il ricavato dell'evento, infatti, verrà devoluto ad alcune associazioni operanti sul nostro territorio: LatinAutismo, Martina e la sua Luna e Alessia e i suoi Angeli.

L'ORGANIZZATORE

«Sono fiero ed orgoglioso della risposta che c'è stata - ha dichiarato Gennaro Ciaramella, che alla Samagor è cresciuto prima come calciatore e poi come allenatore - e per questo ringrazio tutti i presenti che hanno preferito trascorrere una domenica di sport piuttosto che andare al mare. Mi ha fatto enormemente piacere rivedere amici e colleghi dopo le ultime vicissitudini: tutti insieme abbiamo dato l'ennesima dimostrazione che il calcio sa essere un veicolo di valori leali e positivi. Un applauso e un ringraziamento a chi mi è stato vicino nell'organizzazione di questo evento che mi auguro di ripetere l'anno prossimo in condizioni più vicine alla normalità: dal proprietario di casa, nonché presidente della Samagor, Andrea Chiappini, il quale mi ha messo a disposizione l'impianto in maniera completamente gratuita, ai partner commerciali Partesa, Ottica Lodi e Raffaele Loggia, oltre alla Gsi che ha offerto i suoi direttori di gara senza volere un ritorno economico in cambio. Infine, un sentito grazie alla sezione Aiac e Aia di Latina agli Amatori Samagor, Amatori Latina e Accademia Sport C5».

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 22 Giugno 2021, 05:01