Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

L'EVENTO

Il calcio è sempre più in rosa. Lo dicono i dati, perché secondo quanto riporta la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio), la pratica di questo sport è in crescita esponenziale con iscrizioni femminili: nel decennio compreso tra il 2010 e il 2020 infatti è stato registrato un +66,5% di tesseramenti in Italia. Un dato questo che ha permesso l'introduzione del professionismo nella Serie A femminile a partire dal 2022-2023 e che ha portato ad una riflessione sulla parità di genere anche nel mondo calcio. Per questo il Panathlon Club di Latina ha organizzato un convegno sul tema che si è tenuto al Circolo cittadino Sante Palumbo. L'evento è stato coordinato dal presidente, Giuseppe Bonifazi e dalla stessa Figc Settore Giovanile-Scolastico. Tanti gli ospiti di Anche nel calcio è tempo di pareggiare questo il titolo dato al convegno, che ha giocato con le parole sui risultati calcistici durante il quale è stato affrontato il tema del faticoso cammino per la parità di genere nel calcio. Tra gli ospiti, Giuseppe Pietrocini, responsabile provinciale delle attività di base della Figc settore giovanile scolastico, che ha illustrato la storia del calcio femminile dai suoi albori; la coordinatrice regionale sempre della Figc Sgs Diana Bellucci, che è intervenuta descrivendo la situazione attuale e i programmi per il futuro. E poi Francesco Pacini, tecnico regionale del settore giovanile e scolastico, che ha parlato dei progetti per lo sviluppo del settore giovanile femminile; la psicologa della Figc Daniela Sepio, ha invece parlato del tema della discriminazione delle donne nell'ambito sportivo.

Presente anche Giovanni Farina, presidente della Latina Women 1932, che ha firmato con l'occasione la Dichiarazione del Panathlon sull'Etica Sportiva giovanile e ha visto consegnare alla società la Targa Etica del Panathlon da esporre nell'impianto sportivo utilizzato dalla squadra. Presente all'incontro anche Debora Naticchioni, calciatrice nazionale, che ha testimoniato le difficoltà che ha dovuto superare per poter realizzare il suo sogno e che, con il nuovo impegno con la Latina Women 1932, spera ora di aiutare le giovani di oggi. Maria Sossella, una delle prime calciatrici di Latina negli anni 70/80 con 35 presenze in nazionale, un Mundialito vinto nel 1984 in Giappone, nonché uno scudetto e una Coppa Italia con la Lazio, ha raccontato la sua storia, intrecciata a discriminazioni sociali e i disagi pratici; il suo ritiro nel 1991, dopo venti anni ha detto - di felicità. L'avvocato Valeria Aprile, presidente Associazione Diritto&Donna, ha invece parlato delle iniziative contro la violenza sulle donne anche nello sport.

Stefania Belmonte

