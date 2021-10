Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO

Due partite sbagliate non cancellano quasi due mesi di lavoro, svolto con grande attenzione e professionalità, ma i segnali arrivati dopo le sfide perse con Taranto e Juve Stabia hanno fatto suonare il primo campanello d'allarme in casa Latina Calcio 1932. Il tecnico Daniele Di Donato è stato molto chiaro nel post gara di mercoledì: «Il tempo degli alibi è finito, adesso bisogna iniziare a pedalare». In realtà i nerazzurri hanno corso, e anche bene, sino alla gara interna pareggiata con il Foggia. Poi, nel momento in cui si pensava fosse arrivato il momento giusto fare un salto in avanti, la squadra ha smarrito il suo furore agonistico e la capacità di trovare soluzioni offensive in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Dopo le due reti decisive con la Paganese firmate da Carletti e i gol messi a segno ad Avellino (sempre dal centravanti) e contro i pugliesi (rigore di Tessiore), i pontini hanno smarrito la via della rete. Il problema del gol tiene inevitabilmente banco, questione che però non può riguardare solo gli attaccanti (tutti in fase involutiva), ma la rosa nel complesso. Perché è vero che chi gioca nel reparto offensivo ha la responsabilità di finalizzare il lavoro di squadra, ma il punto è che negli ultimi 180' in particolare, il Latina ha faticato a creare i presupposti per andare a segno a causa di una manovra lenta e prevedibile.

In questo momento ci vuole la serenità dei giorni migliori per superare il momento negativo. Non va dimenticato che il Latina è stato costruito in pochissimi giorni e che, al contrario della gran parte delle squadre di serie C, ha un ritardo di condizione evidente. Non può e non deve essere un alibi, ma dal punto di vista del ritmo i nerazzurri pagano ancora dazio e contro l'undici allenato da Novellino il gap è stato evidente. I pontini hanno a disposizione tanti giovani, alcuni dei quali per la prima volta impegnati in C, che fisiologicamente non possono avere la continuità di chi questa categoria la conosce da tempo. In più, non essendo particolarmente strutturati dal punto di vista fisico, hanno l'obbligo di interpretare il match sempre con grande intensità, velocità e qualità, valori che sono nelle corde di questo gruppo. Proprio per questo motivo Di Donato ha parlato di atteggiamento da ritrovare, quello visto nelle prime apparizioni e andato via via perdendosi a partire dalla seconda metà del match con il Taranto.

Quando si perde, la miglior medicina è tornare subito in campo. Domenica in casa della Turris (che ieri ha colto una vittoria importante espugnando il Massimino di Catania per 4-3 e salendo al sesto posto in classifica) il Latina avrà la possibilità di ricominciare a far punti e sistemare una classifica che vede oggi diverse formazioni nel giro di poche lunghezze. Si ripartirà dalle certezze, prima fra tutte quella di Cardinali, il portiere ex Roma grande protagonista dell'ultimo match. Oltre al grande intervento sul calcio di rigore battuto da Evacuo, l'estremo difensore nerazzurro si è dimostrato superlativo in altre tre occasioni. Di sicuro tornerà titolare al centro della difesa il capitano Ciccio' Esposito, l'uomo di cui il Latina non può mai fare a meno. La sua leadership e la sua esperienza rappresentano un riferimento per tutti i compagni e una preoccupazione per gli attaccanti avversari. Non a caso, dopo averlo tenuto a riposo in panchina per 45', Di Donato lo ha spedito subito in campo per arginare le scorribande di Evacuo e Panico. Cinque punti in sei giornate non sono un bottino soddisfacente, anche per chi è chiamato a salvarsi. Ma la strada è ancora lunga e i presupposti per arrivare a dama ci sono tutti. Compreso l'affetto del pubblico che, consapevole del momento, ha applaudito la squadra dopo il ko con i campani.

Davide Mancini

