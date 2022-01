Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

LA SITUAZIONE

Mentre in serie A si decide se e come andare avanti con il campionato c'è chi, nonostante grandi difficoltà, prova a tenere vivi i tornei. Parliamo del calcio dilettantistico regionale che ha deciso di proseguire l'attività. In verità se si dà uno sguardo a tutte le categorie, sono diverse le gare rinviate a data da destinarsi, ma l'intento è quello di non fermarsi per poi iniziare con una serie di recuperi infrasettimanali, anche se domani pare che arrivi lo stop per tutti.

Per capire un po' meglio la situazione basta guardare ad esempio cosa sta accadendo nel girone C di Eccellenza, quello dove sono presenti le formazioni della provincia di Latina. Delle otto sfide in programma come da calendario, solamente una verrà disputata, ovvero quella tra Monte San Giovanni Campano e Ferentino. Per Gaeta, Pontinia, Terracina e Vis Sezze ci vorrà almeno la prossima settimana prima di tornare in campo. Poco meglio nel girone E di Promozione. Cinque in totale i rinvii, tre invece le partite che disputeranno tra stamane e oggi pomeriggio. Rimandate a data da destinarsi Città di Lenola - Alatri, Hermada - Nuovo Cos Latina, Tecchiena - Monte San Biagio, Virtus Guarcino - Ceccano e Virtus Faiti - Isola Lirina. Pronte a vivere la prima sfida del 2022 invece Montenero e Atletico Pontinia, duello tra due formazioni con ambizioni completamente differenti. I padroni di casa hanno iniziato male la stagione e adesso cercano punti importanti per arrivare alla salvezza, mentre l'Atletico secondo della classe tenterà di conquistare l'ennesimo successo per avvicinarsi alla capolista Monte San Biagio. Andrà in scena anche il duello tra Latina Borghi Riuniti (presente nei quartieri alti della graduatoria) e Real Cassino, una delle quattro formazioni che ha disputato il proprio incontro nel giorno della Befana. Completa il turno il confronto tra Anitrella e Roccasecca.

Per quanto concerne il campionato di prima categoria, la Pro Calcio Cori ospiterà il Campo di Carne, mentre tutto il resto degli incontri è stato rinviato. Problemi a non finire anche per la Juniores d'Elite: non sono state disputate ieri le sfide tra Cecchina e Itri, oltre a quella tra Settebagni e Virtus Faiti. Bloccati anche gli incontri della Juniores Regionale che avrebbero dovuto vedere protagoniste Anzio e Fondi. Tra i pochi incontri disputati quelli del campionato Provinciale, la Juniores del Cos Latina ad esempio ha battuto in casa il Città di Aprilia volando al secondo posto della graduatoria. Ma, a quanto pare, proprio domani potrebbe arrivare l'obbligo di fermarsi per tutte le categorie dilettantistiche.

Davide Mancini

