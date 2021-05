16 Maggio 2021

CALCIO

Beffa nel finale per l'Insieme Formia, raggiunta praticamente a tempo scaduto sul 2-2 dalla Nocerina. Una grande occasione persa in ottica rincorsa playoff per i ragazzi di coach Amato, che sprecano così il doppio vantaggio del primo tempo.

La partenza di gara del Formia è subito su ritmi altissimi, con gli ospiti che prendono il comando delle operazioni: dopo appena 2' Quirino viene imbeccato bene in profondità, con Volzone che disinnesca il pericolo con una pronta uscita.

La partita si conferma su ottimi ritmi, con la Nocerina che prova a reagire: Trapani sbaglia in impostazione, con Dammacco che non approfitta dell'ingenuità dell'estremo difensore. A metà prima frazione i padroni di casa protestano per un presunto fallo in area su Morero, ma il direttore di gara lascia correre. L'equilibrio viene così spezzato dal Formia, che alla mezz'ora piazza un uno-due micidiale: prima ci pensa Camilli a depositare in rete un cross di Gomez, con lo stesso bomber laziale che dopo pochi minuti mette in rete anche il 2-0 approfittando di un' indecisione di Rizzo e Volzone. La prima frazione termina così con i laziali avanti con il meritato doppio vantaggio.

Nella ripresa la Nocerina prova a cambiare marcia. I campani al 52' trovano la via della rete, ma il direttore di gara annulla tutto per una presunta posizione di offside da parte di Diakite e con Trapani rimasto a terra dopo uno scontro. Mister Amato decide allora di pescare forze fresche dalla panchina, inserendo in rapida successione Gentile e Zonfrilli. Il pallino del gioco resta in mano alla Nocerina, con il gioco spesso interrotto: Rizzo impegna Trapani dalla distanza, seguito da Diakite che in un paio di occasioni non trova il tempismo giusto. Il Formia torna a farsi vedere in avanti al 78', ma la punizione di Chinappi si stampa sul palo. Gli ultimi minuti sono un monologo della Nocerina riversata in avanti a caccia del gol che possa riaprire la contesa: l'occasione arriva all'80' con Dammacco che dal dischetto fa 1-2. La beffa per il Formia si concretizza a tempo praticamente scaduto: Trapani smanaccia in uscita, sul pallone piomba Dammacco che al volo ristabilisce la definitiva parità.

IL TABELLINO

Nocerina (3-4-2-1): Volzone 6; Rizzo 5,5 (23'st Improta 6), Morero 6, Donida 5,5; Petito 6, Donnarumma 6,5, Vecchione 5,5 (12'st Katseris 6(38'st Pisani SV)), Saporito 6; Dammacco 7,5, El Bakhtaoui 6; Diakite 6,5. All. Cavallaro 6,5

Insieme Formia (3-5-2): Trapani 5,5; Quirino 5,5, Ioio 6, Gorzelewski 5,5; Iorio 6 (26'st Del Prete 6), Di Vito 6, Fatati 6,5 (33'st Antogiovanni 5,5), Chinappi 6, Romano 6 (19'st Gentile 6); Gomez 6,5 (41'st Tounkara SV), Camilli 7 (20'st Zonfrilli 5,5). All. Amato 6

Arbitro: Vacca di Saronno

Reti: 31'pt Camilli (F), 35'pt Gomez (F), 35'st, 47'st Dammacco (N)

Note: partita disputata a porte chiuse. Ammoniti: Vecchione (N), Cavallaro (N), Diakite (N), Gentile (IF), Rizzo (N), Di Vito (IF). Angoli: 3-5. Recupero: 2'pt; 5'st.

Antonio Di Nocera

