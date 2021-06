2 Giugno 2021

Archiviata la questione primo posto, con il Monterosi che ha festeggiato domenica scorsa la storica promozione in serie C, è tempo di concentrarsi esclusivamente sul consolidamento della seconda piazza per il Latina Calcio 1932, posizione indispensabile per poter sperare nel ripescaggio a fine campionato. In attesa di capire se si disputeranno o meno i play off, la squadra nerazzurra torna di nuovo in campo nel pomeriggio alle 16 per affrontare il Muravera, nell'ultimo dei recuperi in programma. Non c'è un attimo di sosta per i ragazzi di Scudieri che da qui al 13 giugno dovranno disputare in tutto quattro partite. Al momento i pontini hanno ancora 5 punti di vantaggio sulla Vis Artena, terza della classe, che tre giorni fa a sorpresa non ha approfittato del passo falso del Latina con il Monterosi, perdendo sul proprio terreno contro il Gladiator. Tra l'altro anche la Vis Artena sarà in campo nel pomeriggio nel recupero contro un'Arzachena a cui manca un solo punto per la matematica salvezza.

TORNA IL PUBBLICO

Non è prevista la consueta diretta Facebook per la sfida odierna, sugli spalti del Francioni infatti ci sarà la possibilità di rivedere il pubblico. I sostenitori nerazzurri, molti dei quali delusi dai risultati della squadra, potranno assistere alle ultime tre gare casalinghe del Latina. Ieri pomeriggio alle ore 17 è partita la vendita dei ticket al botteghini del Comunale dopo il via libera dalle autorità competenti: limite massimo di capienza, come da normativa, fissato a 1.000 spettatori. L'accesso allo stadio sarà garantito con l'obbligo della mascherina in entrata ed in uscita dall'impianto e comunque in tutte le occasioni in cui non sarà possibile garantire il distanziamento sociale. Aperte al pubblico la curva Nord, la gradinata e le tribune laterali A e B, resterà invece chiusa la zona centrale.

LE SCELTE

Per battere il Muravera servirà una reazione d'orgoglio e una prestazione di un livello superiore rispetto a quella vista contro il Monterosi. Scudieri non potrà contare sullo squalificato Allegra, mentre Ciccio' Esposito è tornato a disposizione, pronto a posizionarsi al centro della difesa dove saranno presenti anche Di Emma e il baby Giorgini. A centrocampo ballottaggio tra Sevieri e Garufi, con il primo favorito, con Teraschi e Pompei pronti ad agire sulle corsie laterali, con l'opzione Atiagli sempre valida. In attacco torna a disposizione Alessandro che difficilmente sarà inserito dal 1'. Al centro del reparto offensivo Di Renzo è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo aver lasciato spazio a Calaberese nell'ultima uscita. Ad arbitrare il match contro la formazione sarda sarà Marco Maria Di Nosse della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Federico Giovanardi di Terni e Gian Marco Cardinali di Perugia. Domenica nuova sfida con il Carbonia, ormai salvo da un pezzo.

Davide Mancini

