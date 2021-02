CALCIO A 5

SERIE B, ECOCITY

IN CAMPO

Oggi andrà di scena la diciottesima giornata del campionato di B. L'Ecocity Futsal Cisterna a caccia di vittoria sul campo della Junior Domitia. È la terza trasferta nel giro di una settimana e la squadra cerca la terza affermazione consecutiva.

VOLLEY, SERIE B1

LA ICOM DEBUTTA

CONTRO CASAL DE' PAZZI

Una preparazione al campionato lunga e snervante, causa pandemia, che sta creando non poche difficoltà ma finalmente si gioca.

Un debutto rinviato di tre giornate, ma finalmente si gioca. Appuntamento per le ragazze alle 17:30, per la sfida contro Volleyrò Casal de' Pazzi, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale social ufficiale della C88 Volley.

CALCIO

A FONDI NASCE LA SCUOLA

PROFESSIONE PORTIERE

La scuola del Fondi Calcio punta alla preparazione ed alla crescita del giovane portiere, in un contesto di educazione e formazione globale della personalità. Continua senza sosta l'impegno concreto della società verso lo sviluppo del settore giovanile rossoblù, con l'obiettivo dichiarato di diventare un top club nel panorama del calcio laziale. Sulla base di questo sono pronti nuovi investimenti per potenziare tutte le attività, il primo tra i numerosi progetti riguarda la scuola portieri del sud pontino. Direttore tecnico Salvatore Rosato, lavoreranno al suo fianco Gianluca Feudi, Fabio Recchia, Mirko de Bonis e

Davide di Biase.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

