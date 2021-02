CALCIO A 5 DONNE

LA VIS FONDI

OSPITA FROSINONE

Nella seconda giornata di ritorno della serie A2 di calcio a 5 femminile la Vis Fondi ospita domenica alle 18 al Palazzetto dello Sport il Frosinone Futsal dopo il ko nello scontro diretto con le capitoline della Best. Fondi è seconda a 6 punti dalla capolista.

PADEL

LA STELLATO VINCE

L'OPEN BTF DI PIACENZA

Il titolo femminile dell'Open BTF Burzoni di Padel a Piacenza è stato appannaggio della latinense Emily Stellato e della milanese Carolina Petrelli. Percorso netto nelle quattro partite disputate dalla coppia testa di serie numero 1. In finale il tandem lombardo-pontino ha vinto 6-2 6-1 contro Martina Lombardi e Manuela Savini.

CALCIO

SETTE NUOVI ARBITRI

PER LA SEZIONE DI FORMIA

Sette nuovi fischietti entrano a far parte della sezione Aia di Formia. Promossi a pieni voti i candidati giudicati dalla commissione d'esame composta dai componenti del Comitato Regionale Lazio, Gianluca Perna e Cristano Partuini, dal responsabile del corso e arbitro della CAN D Claudio Campobasso, dal neo presidente della sezione del sud pontino Marco Falso e dal segretario Roberto Parasmo. I nuovi arbitri sono Cristian Esposito, Pierluigi Di Tucci, Pierpaolo Di Manno, Michel Tobia Grimaldi, Andrea Mancini, Rosario Rizzello e Roberto Agresti.

ATLETICA

LA TESSITORE VINCE

NEL SALTO TRIPLO

Splende la stella di Claudia Tessitore (Formia Atletica), che al meeting nazionale outdoor al Paolo Rosi all'Acquacetosa rispetta le attese vincendo nel triplo: la classe 2004, già campionessa italiana cadetta 2019, ha dominato la scena con la misura di 11,41 (-0.3 di vento) ottenuta al secondo salto, mezzo metro sotto il primato personale. Staccatissima la capitolina Giorgia Lucarelli (Acsi Italia), che si è fermata a 10.88.

