Giovedì 24 Giugno 2021, 05:02

«La chiusura dell'ipermercato Panorama di Latina merita un approfondimento, per questo ho intenzione di coinvolgere il Governo presentando un atto ispettivo in Senato», a renderlo noto è il senatore di Fratelli D'Italia Nicola Calandrini secondo il quale «È sconvolgente che uno dei più grandi ipermercati della città di Latina, per altro in uno dei centri commerciali più frequentati, si sia trovato in una crisi senza uscita tanto da indurre la proprietà a chiudere definitivamente e con anticipo il 31 luglio, rispetto alla data iniziale che sarebbe dovuta essere il 30 settembre. Tuttavia, il settore della grande distribuzione organizzata è forse quello che ha risentito meno delle conseguenze della pandemia, considerato che non si è mai fermato. Stando ai sindacati, l'azienda ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali Covid. A quanto pare gli aiuti dello Stato non sono bastati a scongiurare la chiusura. Un destino che temo potrebbe presto abbattersi anche sugli altri punti vendita dello stesso marchio, a partire da Formia. Per questo ritengo indispensabile coinvolgere il governo e fare chiarezza sulle procedure seguite».