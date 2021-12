Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:03

ACCOGLIENZA

Freddo e pioggia in tutto il Lazio, a Latina riaperto ieri sera il dormitorio comunale invernale. Si tratta del centro di accoglienza a bassa soglia, allestito anche quest'anno presso i locali dell'Istituto del Preziosissimo Sangue siti in viale XXIV Maggio. Disponibili 60 posti letto, sette giorni su sette. La struttura sarà accessibile dalle 20 alle 8. Per segnalare eventuali emergenze sociali o situazioni critiche di persone esposte al freddo e al gelo, è possibile rivolgersi al numero verde del Pronto intervento sociale 800 212 999. Il servizio è attivo tutti i giorni ininterrottamente h24. Presso il centro di viale XXIV Maggio, ogni ospite fanno sapere dal Comune - verrà dotato, quotidianamente, di kit monouso per l'igiene personale comprensivo di telo doccia e saranno fornite bottigliette d'acqua, tisane, caffè e cibo preconfezionato in buste singole per la prima colazione. Tutte le operazioni si legge nella comunicazione - si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Lo scorso anno purtroppo all'interno del dormitorio, nonostante l'attenzione prestata all'emergenza sanitaria, si sviluppò un focolaio. Una ventina di casi in tutto. Ma il centro di accoglienza a bassa soglia resta un servizio irrinunciabile per salvare persone senzatetto dalla morsa del freddo, già arrivato anche in provincia di Latina da inizio settimana e le previsioni meteo per le prossime ore non sono rosee. Per oggi sono previste nubi e piogge che si concentreranno con maggiore intensità dalla Toscana alla Campania. La Regione Lazio - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di oggi, giovedì 2 dicembre, e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni di rovescio saranno accompagnati da frequenti attività elettriche e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattina e per le successive 12 - 18 ore, si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Arancione il livello indicato di criticità idrogeologica per i bacini costieri a Sud e allerta gialla per il vento su tutto il Lazio. L'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale è stato inviato a tutte le strutture, invitate ad adottare gli adempimenti di competenza.

Rita Cammarone

