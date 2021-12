Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:02

CISTERNA

Luca e Morris hanno iniziato con qualche minuto di ritardo per poter ancorare bene i pannelli ma già nel pomeriggio è stato possibile ammirare parte dell'opera. Da ieri mattina il cuore della città di Cisterna, scavato e tolto dal centro (laddove pulsavano il consorzio agrario e il cinema Luiselli), ha una veste nuova. Ha iniziato a circondarsi dai colori della street art dell'associazione Hawana Family. «Vogliamo richiamare gli elementi del territorio dal punto di vista naturalistico e omaggiare anche le persone che si sono spese per la città di Cisterna spiega il presidente dell'Hawana Family, Luca Pepe per questo abbiamo iniziato dagli occhi di Leone Caetani, pioniere della cultura, eminente storico del primo Islam, e dal buttero di Cisterna, simbolo della città. Sugli altri lati del perimetro della cosiddetta buca, in piazza 19 Marzo e in via San Rocco, saranno impegnati anche artisti romani fino a completare l'opera». Sono impegnati nell'estemporanea d'arte i fondatori dell'Hawana Family: Morris Modena, Mirco Costantino Modena, Andrea Dros Canò, Ettore Tuderti in arte SE e Federico Iona. «Ho avuto l'idea di rendere più gradevole questa ferita del cuore urbano della città commenta l'assessore al pubblico decoro Andrea Santilli finché durerà l'iter burocratico che porterà allo sblocco del cantiere e al recupero urbano dell'area. Una città più bella è anche una città più vivibile». «Le decorazioni dei pannelli danno spazio alla creatività attraverso una forma d'arte contemporanea sostiene il vicesindaco con delega alla cultura Maria Innamorato e sono anche una seppur minima risposta al degrado di quel luogo, nell'attesa di una riqualificazione assolutamente necessaria». «La street art è uno stile artistico vicino ai giovani, di grande impatto urbano aggiunge l'assessore alle politiche dell'infanzia e giovanili Michela Mariottini ampiamente utilizzato nella riqualificazione di quartieri, come ad esempio Tor Marancia a Roma. Siamo orgogliosi come amministrazione di collaborare con i nostri giovani talentuosi che mettono a disposizione la loro professionalità artistica, gratuitamente, per recuperare questo spazio urbano». «La mia amministrazione conclude il sindaco Valentino Mantini sta monitorando l'iter amministrativo del progetto privato di riqualificazione che insiste sull'area. Quell'area, così come è oggi, rappresenta una ferita che offende la Città».

Claudia Paoletti

