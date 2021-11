Domenica 7 Novembre 2021, 05:04

IL CASO

Un crollo di calcinacci ha messo in allarme, nei giorni scorsi, i residenti e i commercianti di via Diaz, la centralissima strada che collega Piazza del Popolo a Piazza della Libertà.

Alcuni detriti erano stati visti cadere venerdì mattina intorno all'ora di pranzo: ad accorgersene un passante, il quale ha immediatamente avvisato i vigili del fuoco di Latina, che hanno eseguito un sopralluogo. Nel corso dell'ispezione è emerso che alcuni pezzi di intonaco erano pericolanti, per cui i vigili sono intervenuti rimuovendoli subito e verificando le condizioni di stabilità e sicurezza dell'edificio. L'intervento si è protratto per circa una mezz'ora dopodiché i vigili del fuoco hanno delimitato l'area con il nastro segnaletico, lasciandola interdetta per il tratto che comprende il marciapiede antistante la libreria Feltrinelli e il negozio della Benetton. L'area resterà interdetta al passaggio dei pedoni finché sarà necessario, ossia fino a quando una ditta sarà incaricata della rimozione degli altri pezzi di intonaco che potrebbero precipitare. Per sistemare il tutto potrebbero essere necessarie poche ore, probabilmente sì procederà con i lavori già la prossima settimana.

Ste.Bel.

