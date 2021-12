Martedì 28 Dicembre 2021, 05:03

SEZZE

Poteva costare molto cara, per un uomo di 73 anni, la caduta fatta ieri dal tetto di casa in Via dei Cappuccini. Un volo di almeno tre metri, intorno alle 15:30.

Ma cosa ci faceva sul tetto della villetta ieri pomeriggio? Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri della locale stazione, l'uomo era andato a recuperare l'elicottero del nipotino, che era finito appunto sul tetto mentre giocava. Inizialmente si era pensato a un incidente sul lavoro, ma la dinamica è stata accertata meglio dopo.

Il nonno allora si sarebbe arrampicato per prenderlo, ma sarebbe scivolato piombando a terra. Forse troppo scivolosa la base: ieri era una giornata molto umida e per tutta la notte era piovuto, lasciando qualche ora di tregua soltanto per la mattinata. Per fortuna la vicenda è finita soltanto con un grande spavento per tutti, perché il nonno è stato trasportato in eliambulanza - prontamente attivata dalla centrale operativa dell'Ares 118 - al Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato ricoverato in osservazione.

LA SITUAZIONE

L'uomo infatti, fortunatamente, è arrivato al nosocomio pontino vigile e cosciente e i medici lo hanno sottoposto a tutti gli esami di rito per capire se avesse qualcosa di rotto o altre ferite più gravi meno evidenti.

A quanto sembra tutto è finito bene, ma è stato un pomeriggio che difficilmente la famiglia di Sezze dimenticherà e, comunque, bisognerà vedere se nei prossimi giorni non ci saranno altri accertamenti da fare per l'uomo e comunque la situazione verà monitorata in queste ore dai medici dell'ospedale del capoluogo. Tre metri di volo non sono uno scherzo, soprattutto a settantatré anni.

Ste. Bel.

