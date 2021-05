10 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







TERRACINA

Drammatico incidente ieri pomeriggio a Terracina dove una giovane è caduta dalla finestra di un'abitazione al primo piano di un edificio in via Cristoforo Colombo, la zona delle pescherie. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e successivamente trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dove adesso si trova ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Tantissime le persone che si sono assiepate lungo Largo Matteotti dove è atterrata l'eliambulanza e dove hanno sostato fino a quando i Carabinieri e i Vigili Urbani intervenuti sul posto hanno scortato l'ambulanza con a bordo la giovane fino all'ospedale Alfredo Fiorini; da lì c'è stato il trasporto nella capitale.

L'incidente è successo intorno alle 17,30 in un appartamento nella zona portuale di Terracina dove una famiglia della zona lepina stava trascorrendo la domenica, probabilmente per un weekend fuori porta che ha visto la città riempirsi di gente. Pare sia stata la ragazza di 17 anni, cosciente dopo la caduta, a fornire le prime informazioni ai suoi famigliari e ai soccorritori su cosa fosse accaduto. La giovane avrebbe perso l'equilibrio precipitando da una finestra dell'appartamento e cadendo da un'altezza di svariati metri. Sono stati i parenti ad accorgersi di quello che era appena successo e a dare immediatamente l'allarme. La ragazza è stata soccorsa e, vista la situazione, è stata allertata l'eliambulanza che di lì a poco è atterrata nel centralissimo Largo Matteotti, a due passi da via Roma; poi si è deciso di portarla prima al Fiorini in ambulanza e, da lì, trasferirla al Gemelli. I sanitari del 118 hanno stabilizzato la giovane e, scortati dai Carabinieri e dai motociclisti della Polizia Locale, hanno raggiunto l'ospedale terracinese, dove c'era già l'elicottero pronto a decollare. I genitori della diciassettenne sono stati colti da malore per lo spavento.

I vigili urbani hanno gestito la circolazione, nella giornata di ieri decisamente sostenuta, che ha subito ovviamente dei rallentamenti. Gli uomini del Comandante Mauro Renzi hanno attivato il dispositivo di chiusura dinamica degli accessi della città con quattro equipaggi, deciso di comune accordo con l'amministrazione comunale per garantire la sicurezza. I militari del Capitano Francesco Vivona hanno raccolto tutte le informazioni per ricostruire l'accaduto.

Rita Recchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA