Sabato 17 Dicembre 2022, 11:49

Nel primo pomeriggio di ieri il cadavere di un uomo è stato trovato nel canale di Rio Martino, all'altezza del sito industriale della Ilsap, in Via Capograssa a Borgo San Michele. Lo hanno trovato i vigili del fuoco, che nel corso della settimana con sommozzatori e gommone avevano scandagliato le acque del Canale delle Acque Medie alla ricerca di una persona scomparsa.

Ad attivare la macchina delle ricerche, è stata la Prefettura di Latina a seguito della denuncia presentata ai carabinieri da parte del fratellastro di un senzatetto. L'ente di Piazza della Libertà ha fatto scattare il protocollo di ricerca per le persone scomparse per Walter Marroni, 54 anni, scomparso da una settimana. Il fratellastro, a sua volta, era stato avvisato dal datore di lavoro di Marroni: non si era presentato, mancava da alcuni giorni e non aveva avvisato. Così il datore di lavoro era andato a cercarlo dal parente più prossimo ma senza trovarlo.

Al momento il corpo ritrovato nel canale non è stato ancora riconosciuto e dunque non vi è certezza che sia Marroni. Di certo nella baracca sotto il ponte di Via dei Volsci dove viveva sono stati trovati i suoi effetti personali il primo giorno di ricerche, ma di lui nessuna traccia.

Marroni andava sempre lì a dormire la notte, per cercare riparo dal freddo. I vigili e i carabinieri hanno rinvenuto la sua borsa, con alcuni vestiti e i documenti: un elemento che da subito ha fatto pensare al peggio perché difficilmente una persona senza fissa dimora lascia incustoditi per tanto tempo i suoi averi. La macchina dei soccorsi è andata avanti per giorni: ieri il corpo di un uomo è affiorato dal canale di Rio Martino, a otto chilometri dal ponte di Via dei Volsci. Per tutto il pomeriggio sono andate avanti le operazioni di recupero ed ora i parenti dovranno effettuare il riconoscimento. Il sospetto è che Marroni possa essere scivolato nel fiume senza riuscire a risalire sulle sponde. Il corpo potrebbe essere stato trascinato fin lì dalla corrente. Questa l'ipotesi più accreditata da parte delle forze dell'ordine, che escludono sia l'omicidio che il suicidio. Nella serata di ieri, il sopralluogo del magistrato di turno sul luogo del ritrovamento, che ha autorizzato la rimozione della salma, e del medico legale. Il corpo della vittima è stato ripescato dal canale di Rio Martino intorno alle 19:40. Anche i carabinieri sul posto.

Stefania Belmonte

