Domenica 25 Luglio 2021, 05:00

TAEKWONDO

La prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi porta la firma del millenials pugliese Vito Dell'Aquila (-58kg), che arriva da Mesagne, paese nel Brindisino, che già nell'edizione di Londra 2012 festeggiò il successo nei +80kg di Carlo Molfetta. A Tokyo nello staff tecnico della Nazionale di taekwondo - l'arte dei pugni e calci in volo di tradizione coreana - guidata dal dt Claudio Nolano c'è anche Giovanni Lo Pinto, tecnico azzurro dal 2013 e dal 2014 dt dell'associazione sportiva Taekwondo 16 Latina. «Un'impresa epica frutto di tanto lavoro, sudore e impegno sottolinea emozionato il 48enne coach delle Fiamme Oro - Nonostante sia giovanissimo, Vito è un ragazzo che dimostra una maturità fuori dal comune». Lo Pinto fu il primo italiano a vincere l'oro ai Mondiali Militari nel 1996 a Pula, che sorge sulla punta dell'Istria croata, e l'anno successivo fu d'argento ad Ariccia. La storia del maestro pontino e del suo club nasce in modo particolare. Nel 2009, quando insegnava in una palestra del capoluogo, si stabilì un enorme affetto tra lui e due allievi romeni. Dopo un biennio di allenamenti coincisi con il loro definitivo ritorno nel paese dell'Est, gli regalarono una maglia con sopra scritto 16, la sua data di nascita. «Un gesto che rimase impresso nel mio cuore e da quel dì nacque il nome della società confessa Giovanni, papà di Daniel, classe 2000, che collabora con lui nella sede di via Pantanaccio. Il figlio d'arte, che vanta il bronzo nei -37 kg ai Mondiali cadetti di Baku 2014, tre titoli tricolori e due Coppe Italia, ha fatto da sparring partner nel collegiale capitolino proprio al fresco campione olimpico. La perfomance di Dell'Aquila, seguito da Roberto Baglivo, è ricordata anche dal dieci volte campione italiano di Terracina Simone Crescenzi, 24enne dell'Esercito, bronzo europeo a Sofia 2021 (-63kg) e suo collega nei raduni al Cpo Giulio Onesti dell'Acquacetosa di Roma: «Vito è una macchina da guerra, un lavoratore che si sveglia la mattina presto e la prima cosa che pensa è quello. Un atleta serio che certe volte può risultare quasi egoista, ma la sua è soltanto concentrazione. Una mentalità vincente che ha confermato a Tokyo. Un autentico fuoriclasse».

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA