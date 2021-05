5 Maggio 2021

VOLLEY

La vittoria per 3-0 sulle salentine del Cutrofiano ha decretato con un turno d'anticipo la promozione nell'A1 femminile dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club, riportando la capitale nella massima serie dopo un'attesa lunga 22 anni: dalla retrocessione in B1 al ripescaggio nel 2019, nell'ultimo biennio le Wolves hanno compiuto un'impresa storica. Il traguardo raggiunto dalle giallorosse allenate dal capitolino Luca Cristofani ha un volto pontino: quello del libero di Aprilia Giulia Bucci, che veste la maglia numero 3 (l'altra collega nel suo ruolo è la veterana ligure Ilaria Spirito, del '94). Diciannove anni da compiere sabato, il talento di 173 cm iniziò la carriera nel minivolley ad Aprilia fino alla D, prima di trasferirsi all'Olimpia Roma di Nicola De Angelis (non finirò mai di ringraziarlo). Quell'anno partecipò con il CQR Lazio alla finale di Trento come primo libero. Proseguì al Volley Group - ora è la Roma - e dopo la trafila tra C e B2 l'approdo in A2. Il debutto a soli 16 anni. Era il 17 marzo 2019 contro Montecchio, una data indelebile tanto che l'ho tatuata sul braccio, sorride Giulia. Il suo idolo è Monica De Gennaro, neo campionessa d'Europa con l'Imoco Conegliano. Era il 2009 e con l'Aprilia, che all'epoca militava in A2, giocava proprio Moki e il suo compagno, ora marito, era Daniele Santarelli, attuale coach delle pantere venete. Lui allenava l'under 12. Un giorno chiamò i miei genitori chiedendo se potevo seguirlo, ma non volevo lasciare i miei amici e per timore di giocare insieme a ragazze più grandi dissi di no. Oggi mi domando: chissà se avessi detto sì. Con Luca Cristofani c'è una conoscenza di lunga data - continua la Bucci - I miei genitori Claudio e Antonella erano i team manager con lui ad Aprilia. Averlo avuto come allenatore quest'anno é stata una manna per la mia crescita. Studentessa all'ultimo anno di linguistico al Meucci (Scienze motorie nel suo futuro), va tutti i giorni a Roma per gli allenamenti. Per me è un grande sacrificio, ma posso dire che ne è valsa la pena.

