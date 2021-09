Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

BASKET

Oggi sarà un giorno memorabile per la pallacanestro latinense. Non ci sarà certo il pathos come in quelli quando, nel passato, si conquistarono promozioni alle serie superiori, ma il match in cartello nel pomeriggio (Palabianchini, ore 18.30) tra i locali della Benacquista e la Givova Scafati, valido per la seconda giornata della Supercoppa dell'A2 maschile, sarà uno spartiacque importante, perché segnerà il ritorno del pubblico a Latina in una gara di basket; evento che non accadeva dal 23 febbraio 2020, quando i nerazzurri furono sconfitti dalla Bertram Tortona per 70-88. Da allora, un campionato neutralizzato (quello 2019-2020) e un altro, concluso nella scorsa primavera, dove solo gli addetti ai lavori hanno potuto assistere ai match di tutte le squadre italiane.

LE REGOLE

Oggi per accedere all'impianto servirà rispettare le norme anti Covid: la prevendita dei biglietti è gestita dalla Vivaticket on line (https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv) o nei punti vendita abilitati. Per andare in tribuna al Palabianchini, sarà necessario indossare la mascherina, rispettare le distanze e i posti stabiliti, esibendo il Green Pass all'ingresso. I minori di anni 12 non necessitano di Green Pass. Prezzi dei biglietti: 15 Euro parterre Rosso, 12 Blu, 10 tribuna e curva, con il 50% di sconto per under 18 e over 65.

MATCH SPAREGGIO

E la partita? Una classicissima di questa manifestazione: nei tre anni nei quali è stata organizzata la Supercoppa, pontini e campani sono stati sempre messi nello stesso girone. Nel 2019 Scafati passò a Latina con un netto 61-81, nel 2020 i nerazzurri s'imposero in assenza di pubblico per 91-89 dopo un supplementare, ma Scafati si qualificò alla fase successiva vincendo il trofeo, perché Latina perse le due altre gare. Il match odierno è di nuovo decisivo: le due contendenti fanno parte del girone Arancione (Lazio e Campania) e hanno vinto entrambe al primo turno. Scafati ha liquidato con un perentorio 93-71 la Stella Azzurra Roma, mentre Latina è passata con un essenziale 75-69 sul parquet dell'Eurobasket Roma al termine di un match ricco di alti e bassi: «Una gara dove si sono viste cose buone e altre meno buone - fa autocritica il coach dei pontini, Franco Gramenzi - ora ci attendono altre due gare di Supercoppa contro squadre molto fisiche: Scafati e poi Stella Azzurra Roma. Siamo nel precampionato e c'è da lavorare ancora tanto, e soprattutto con tutti i titolari a disposizione». Latina oggi giocherà per la prima volta al completo, grazie al ritorno di Mouaha dalla Coppa d'Africa e a Veronesi che ha recuperato da un affaticamento muscolare.

NUOVO CAPITANO

Oggi sarà pure la prima gara casalinga per il veterano Marco Passera (classe 1982) con i galloni di capitano: «Sono contento e onorato che mi abbiano scelto come leader - sorride Passera - ringrazio tutti, proverò a essere una guida per i ragazzi più giovani, anche perché più vecchi di me non ce ne sono. Vorrei giocare finalmente i play-off qui a Latina: nella prima stagione che ho disputato qui quattro anni fa siamo arrivati noni, mentre l'anno scorso abbiamo conquistato la permanenza nella categoria, che era l'obiettivo dichiarato, in una stagione che è stata durissima. Quest'anno vedremo se saremo bravi a conquistare un posto nella griglia play-off».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA