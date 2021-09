Domenica 26 Settembre 2021, 05:01

CALCIO

L'Aprilia dopo il vincente impegno infrasettimanale di coppa Italia si rituffa in campionato, dove riceve, alle 15, la visita del Vis Artena. I pontini, ancora imbattuti dopo tre gare ufficiali, desiderano allungare il loro cammino positivo sfruttando al massimo il primo, dei due match casalinghi, che disputeranno a distanza di sette giorni.

«La Vis Artena la scorsa stagione ha fatto un grande percorso con un campionato di vertice. Da quelle basi è ripartito. Nell'esordio casalingo contro l'Afragolese, nonostante diverse occasioni a fine gara il risultato è stato un po' ingeneroso nei loro confronti andando verso i campani. Si sono riscattati immediatamente in coppa Italia dove hanno eliminato il Cassino spiega il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo (nella foto) Siamo consapevoli che troveremo una squadra compatta e quadrata che proverà a venire al Quinto Ricci per fare risultato. Ogni squadra possiede determinate caratteristiche e mette in campo le proprie armi. Mi aspetto una rivale agguerrita e vogliosa di trovare punti. Noi non possiamo, anche se sono poche partite, interrompere un cammino iniziato in modo buono. Dobbiamo spingere sull'acceleratore e dare continuità a prestazioni e risultato».

La vittoria, in coppa Italia, con l'Ostia Mare ha proiettato il club ai trentaduesimi della competizione. Al di là del passaggio del turno si è vista al Ricci una formazione che sta velocemente, grazie al contributo di ogni calciatore, assumendo una personalità ben definita. Personalità che si era già mostrata nella prima del campionato sul campo di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

«Sono molto contento di questo inizio stagione, per l'approccio che abbiamo avuto e soprattutto per il carattere e per il gruppo dei giocatori che si è creato. Tutto questo è avvenuto attraverso il lavoro. I risultati sono anche frutto di questo. Perdere 3-0 in casa del Gladiator al 60', riuscire a ribaltare la partita e portarla sul 3-3 ha del significato puntualizza il capitano apriliano Gianluca Pollace Questo ci ha fatto capire che abbiamo delle qualità. L'Artena è una grande squadra, dovremo essere bravi per portare a casa il risultato».

Dario Battisti

