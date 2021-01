LA CURA

Roberto Burioni, virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, non nasconde la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dagli anticorpi monoclonali umani della Eli-Lilly, e pubblica su Twitter: «Ottime, ottime, ottime notizie. Il cocktail di anticorpi monoclonali umani della Eli-Lilly (prodotti peraltro a Latina!) riduce il rischio di ospedalizzazione e di morte del 70%. Adesso muoviamoci».

Il trattamento a base di anticorpi monoclonali bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) di Eli-Lilly, prodotti dalla Bsp Pharmaceuticals di Latina Scalo, riduce il rischio di ospedalizzazione e morte per Covid-19 del 70% in pazienti ad alto rischio. A mostrare il risultato clinico positivo è un nuovo studio su oltre mille persone, che replica su un numero più ampio di pazienti i dati positivi emersi dallo studio di Fase 2. Lo annuncia in una nota l'azienda americana, rendendo noti i risultati della sperimentazione di Fase 3 dei suoi anticorpi neutralizzanti, gli stessi usati dall'ex presidente Usa, Donald Trump.

Ieri intanto sul versante dei vaccini sono state somministrate 314 seconde dosi nei centri della Asl di Latina, Formia e Terracina.

A proposito di Terracina, esclusa dalle sedi dove partiranno le vaccinazioni per le persone ultraottantenni, Pietro Serra, vice segretario provinciale della Fimmg, chiede lumi al dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl di Latina. «Leggiamo - scrive Serra - che tra le sedi che partiranno dal 1 febbraio (data poi posticipata per la mancanza di vaccini, ndr) ci sono le strutture sanitarie di Aprilia, Latina, Priverno, Fondi e Formia. Non c'è Terracina, nonostante sia la terza città della provincia e sede di presidio ospedaliero e sede Distrettuale. Comunico che oltre la metà dei medici di medicina generale ha già aderito per vaccinare i propri pazienti ed altri lo stanno facendo in questi giorni. Pertanto larga adesione dei medici, così come è avvenuto per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi». Serra si dice perplesso di fronte a questa scelta e chiede quali criteri siano stati adottati. «La medicina generale è pronta a svolgere il proprio ruolo, come ha già abbiamo abbondantemente dimostrato, anche pagando un pesante contributo di decessi tra i medici - termina Pietro Serra - Pertanto auspico che la nostra Città possa dare il suo contributo fin dal primo giorno dell'importante campagna vaccinale».

Il dottor Bevilacqua risponde che per il momento il criterio adottato è stato quello di individuare una sede per distretto, «sedi con una logistica che ci permettesse di non creare problemi di fruibilità sia per il traffico che per le persone che arrivano per sottoporsi alla vaccinazione. Terracina ha più persone che arrivano in ospedale, ha il drive-in negli spazi esterni del Fiorini e quindi utilizzare ulteriormente gli spazi dell'ospedale comporterebbe maggiore affollamento. Questi sono stati criteri che ci hanno visto scegliere anche la sede di Priverno rispetto a quella di Sezze. Ma questa è solo una prima fase, sicuramente in quelle successive - qualora dovesse aumentare il numero di vaccini a disposizione - utilizzeremo anche altri sedi quali Sezze, Cori, Sabaudia, Gaeta, Minturno. Tutto dipende dal numero di vaccini da somministrare giornalmente».

