Domenica 12 Dicembre 2021, 05:03

JAZZ

Nuovo appuntamento musicale con la stagione invernale firmata 52nd Jazz. Ancora una volta, nel cuore del capoluogo pontino, arriverà un artista di spicco del panorama nazionale: Pierluca Buonfrate, musicista e cantante jazz romano. Leader di diverse formazioni di jazz a suo nome, nel concerto di oggi pomeriggio alle ore 18 nel locale Lavori in corso in via Custoza a Latina, sarà accompagnato da Erasmo Bencivenga al piano, Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria. Un ensemble che promette ottima musica e grandi emozioni.

Insegnante di jazz alla Saint Louis College of Music, Buonfrate inizia a studiare musica ascoltando i vinili di suo padre e di suo fratello maggiore: Sinatra, Davis, Billie, e anche i Beatles e i Police. Da adolescente coltiva la passione per chitarra, e passa poi al canto, al piano e alle percussioni. L'artista romano vanta importanti collaborazioni con interpreti della musica internazionale, dal jazz tradizionale alla musica jive italoamericana, fino al jazz più moderno. Tra le principali, quelle con Renzo Arbore e la partecipazione al tour teatrale Ciao Frankie di Massimo Lopez. Ha collaborato, tra l'altro, anche con lo scrittore Luciano De Crescenzo in un tour di presentazione dei suoi libri cantando nei Big Night Jive, orchestra swing con cui incide due dischi intitolati rispettivamente, Jumpin Jive e Las Vegas Style.

Ha diversi dischi al suo attivo, il più recente e il più conosciuto è il progetto Words con l'etichetta Alfamusic, disco di composizioni jazz originali ispirate a Miles Davis che ha presentato nel febbraio 2019 all'Alexanderplatz di Roma.

Quello di oggi pomeriggio sarà un live di grande livello in cui troveranno spazio talento, passione ed improvvisazione. Le emozioni sono garantite.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per prenotazioni contattare 350.1843609 (via whatsapp). Info: www.52jazzwinter.it S.N.

Serena Nogarotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA