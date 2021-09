Venerdì 3 Settembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 08:47

Ad Anna Maria Garettini, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Frezzotti Corradini di Latina scomparsa nel novembre del 2019, è stato dedicato un premio nell'ambito della sezione Buone Prassi, per la tredicesima edizione del Convegno La Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. Si tratta di un evento, organizzato dal centro studi Erickson (specializzato in educazione, didattica, psicologia e lavoro sociale) durante il quale viene dato spazio ai protagonisti dell'inclusione scolastica, uno spazio che è appunto dedicato a chi opera tutti i giorni in questo campo e che ha intenzione di presentare la sua esperienza per condividerla con gli altri professionisti del settore. Possono essere inviati contributi scientifici e appunto buone prassi. Anna Maria Garettini era una collaboratrice del Ministero dell'istruzione e instancabile promotrice di attività e iniziative per rendere la scuola sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti gli studenti scrive il centro studi Erickson di Trento, con il quale la dirigente aveva collaborato.

La ex dirigente del Frezzotti Corradini teneva particolarmente alla valorizzazione delle differenze e intendeva dare una risposta ai bisogni in ottica inclusiva, equità e giustizia, l'accesso all'apprendimento garantito a tutti gli studenti, la collaborazione scuola-famiglia, la la co-progettazione condivisa tra le varie figure che operano nella scuola, una formazione di qualità per tutti i docenti, il raccordo attivo tra scuola e territorio, ha sottolineato il centro studi. La premiazione avverrà nel corso del convegno internazionale, che si terrà a Rimini il 13-14-15 novembre. Dario Ianes e Sofia Cramerotti, altri due autori della stessa casa editrice la ricordano così: «Una persona che ha contribuito in modo fondamentale a farci conoscere la scuola da dentro, quella vera di tutti i giorni, fatta da chi quotidianamente lavora con e per gli studenti». «Una sorpresa bellissima. Non credo esista modo migliore per renderle omaggio» ha commentato la figlia Daniela.

Stefania Belmonte

