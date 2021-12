Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:03

L'AGGRESSIONE

La sfortuna di ritrovarsi per strada faccia a faccia con le bulle, poi la scusa di uno sguardo di troppo. Così si è scatenata la violenza di tre ragazzine di 14 anni contro una coetanea che sabato sera passeggiava in centro a Latina con un'amica.

Era colpevole di averle guardate male ed è stata pestata. Appena incrociato lo sguardo di una del gruppo, la malcapitata ha compreso immediatamente quale sarebbe stato il rischio e ha cercato di sottrarsi alla provocazione che le era stata lanciata, ma prima che potesse allontanarsi è stata afferrata per i capelli e presa a calci e pugni. Subito dopo l'aggressione le tre ragazze si sono allontanate e la vittima è stata soccorsa dall'amica.

La denuncia presentata in questura ha permesso ai poliziotti di accertare che quelle non erano certo nuove conoscenze e che la ragazza aggredita era in realtà già da tempo bersaglio delle tre bulle che frequentano la sua stessa scuola. Le indagini dunque hanno consentito di identificare le responsabili, tutte denunciate in stato di libertà alla procura per i minori di Roma.

Un episodio grave, l'ultimo di una lunga serie, in un contesto sociale complesso e allarmante che si inquadra nell'ambito delle devianze minorili descritto da Monica Sansoni, che dallo scorso agosto è la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e che per anni ha gestito lo sportello a Latina.

«Succede purtroppo a volte che si arrivi alla violenza per uno sguardo di troppo oppure per una forma di controllo da parte dei maschi (Hai scritto a una ragazza che piaceva a me) spiega la Garante Ci sono anche casi sempre più numerosi in cui partono discussioni inutili sui social, anche fra ragazze, in cui una accusa un'altra di parlare male di lei. E così finisce che ci si dà appuntamento per un chiarimento di persona e da lì partono le botte. In altri casi ancora ci sono invece motivazioni più gravi, magari legate alla vendita di droga. In generale le situazioni che stiamo analizzando sono tante e varie».

Altri episodi analoghi risalgono ad appena poche settimane fa, sempre a Latina, arrivati in segnalazione proprio al Garante per l'infanzia della Regione. Uno ha riguardato un'altra adolescente aggredita in pieno centro, lungo Corso della Repubblica davanti al negozio H&M, da altre coetanee provenienti anche da fuori provincia. In questo caso non c'è stata alcuna formale denuncia ma soltanto ad un esposto in questura che ha permesso di identificare le autrici.

In un altro caso invece un ragazzo minorenne è stato picchiato da un gruppo di coetanei al Parco Falcone e Borsellino, probabilmente per pregresse situazioni ancora da chiarire.

«Il percorso per arrivare alla denuncia non è semplice spiega ancora Monica Sansoni Da parte delle vittime e degli stessi genitori c'è spesso il timore di incorrere in ulteriori minacce, ma non si comprende che non facendo nulla i bulli sono liberi di tornare. Il nostro intervento punta poi a supportare non solo la vittima ma anche l'autore. Non sempre dietro questi gesti c'è il ragazzo spavaldo che immaginiamo. A volte vediamo uno spaesamento dei ragazzi e una totale inconsapevolezza».

Laura Pesino

