30 Aprile 2021

IL CASO

Un terremoto sul deputato pontino della Lega, Claudio Durigon. Secondo un'inchiesta di Fanpage il sottosegretario al ministero dell'economia avrebbe riferito, durante una cena: «Quello che fa le indagini sulla Lega lo abbiamo messo noi», riferendosi al generale della Finanza. Prima di entrare a Montecitorio Durigon aveva fatto carriera all'interno del sindacato Ugl, dove era arrivato a ricoprire la carica di vicesegretario. L'inchiesta del sito - contro la quale il legale del sottosegretario ha presentato 10 querele - riferisce di alcune presunte irregolarità all'interno del sindacato tradizionalmente vicino alla destra. Sul sito, viene pubblicato un video con diverse testimonianze anonime di persone con volto coperto e voce distorta. In particolare si sostiene che l'Ugl dichiara di poter contare su quasi due milioni di iscritti, mentre in realtà sarebbe un sindacato con poche migliaia di deleghe. A denunciarlo sono alcuni tesserati. «Mentre la procura di Genova bloccava i conti del Carroccio in seguito all'inchiesta sui 49 milioni - si legge nella sintesi pubblicata dal giornale on-line - è proprio Durigon a suggellare l'alleanza con la Lega di Matteo Salvini. È lui - prosegue il sito - che corre in soccorso del partito in crisi economica mettendo a disposizione della Lega la sede e lo staff del sindacato. È grazie alla discesa in campo del sindacalista che la Lega costruisce la sua roccaforte nel Lazio. Un'operazione partita dalla provincia di Latina, la città natale di Durigon». Sempre il sito riferisce di «legami del sottosegretario nella provincia pontina già investita da numerose inchieste dell'antimafia per infiltrazioni mafiose nella politica». Accuse che Durigon ha sempre respinto, mentre dal partito ieri lo hanno definito «tranquillo e al lavoro».

