Sabato 14 Agosto 2021, 05:00

SCI NAUTICO

Dopo un anno di stop il primo vero appuntamento erano gli Europei delle discipline classiche sul lago naturale di Agrinio, il più grande della Grecia. Nello slalom il fenomeno trentino Thomas Degasperi, già campione del mondo 2007 e 2011 e 7 volte con in tasca il titolo continentale, ha ancora una volta dominato la scena con l'ennesima medaglia d'oro. Niente finale per Francesco Caldarola, classe '97, portacolori del Laghetto di Sperlonga, che si è classificato 18esimo (4,50/58/11.25). Ma è in campo femminile che il club di Davide e Manuel Domini stupisce grazie al bronzo della veterana romana Beatrice Ianni ('89, nella foto) che ha collezionato uno score di 4,00/55/11.25 - nelle eliminatorie 3,00/55/11.25 - totalizzando le stesse boe della milanese Alice Bagnoli, trasferita parte dell'anno in America per studiare, che però è stata più precisa nelle batterie. Davanti al tandem azzurro la francese e campionessa del mondo Manon Costard (2,5/55/10,75), con l'Italia che ha masticato amaro per il quarto posto a squadre alle spalle di Bielorussia, Ucraina e Francia. «Tornare nuovamente a gareggiare dopo un lungo periodo di assenza è stato emozionante e salire sul podio non può che rendermi fiera del lavoro che sto svolgendo insieme al mio team», sottolinea la Ianni, che di recente all'International di San Gervasio, nel Bresciano, si era imposta nello slalom e ora insieme a Caldarola sarà di scena fino a domani nelle acque del centro tecnico di Recetto (Novara) per i campionati italiani Open trofeo Tomassini dove andranno a caccia del titolo tricolore. L'obiettivo è ripetere gli exploit del 2020 quando proprio sul lago di San Puoto furono grandi protagonisti aggiudicandosi le prove davanti a Greta Tagliati e Matteo Luzzeri. Intanto a Sesena, in Spagna, gli occhi erano puntati sugli Europei Under 17 e 21 con in gara il talento sperlongano Gabriele Trani, figlio d'arte (papà Pierpaolo, ex campione nazionale e ora tecnico federale) che si è ben comportato sempre nello slalom - specialità di casa - mancando per un soffio l'ingresso in finale restando comunque nella top 20 continentale.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA