Giovedì 25 Novembre 2021, 05:03

GAETA

«Non ci sono parole. Tutto quello che riesco a pensare è la reazione dei miei genitori (Maria e Mimino, ndr). Il fatto è che tutto ciò che ho fatto per meritarmi questo proviene dall'eredità della mia famiglia in un libro di cucina di pasticceria italiana che attingesse dal loro amore per la panificazione». Una piacevolissima sorpresa a Gaeta, che ha festeggiato la vittoria (la prima volta per un italiano) di Giuseppe Dell'Anno, inglesizzato durante tutte le puntate Giuseppi, al concorso The Great British Bake Off, l'iconico talent show di Channel 4. Il 45enne ingegnere capo che vive a Bristol con la moglie e tre figli si è reso protagonista di una rivisitazione della classica carrot cake che ha proposto con marmellata di fichi e noci tostate. Poi la sfida tecnica durante la quale, insieme agli altri due finalisti sono stati preparati dei Belgian buns. Passando infine ad una interpretazione ispirata al Tea Party del Cappellaio Matto, una delle storiche scene narrate in Alice nel paese delle meraviglie.

Notevole la soddisfazione nel Golfo, dove la famiglia è molto conosciuta.«Giuseppe ha mantenuto sempre forte il legame con la sua terra d'origine dedicandole anche la sua ricetta Breakfast in Gaeta focaccia' sottolinea il sindaco Cosmo Mitrano. La passione per la cucina gli è stata trasmessa dal papà, uno chef professionista, che ogni domenica, durante l'infanzia del figlio, preparava deliziose torte». «Non erano semplici torte o biscotti spiega Giuseppe - ma delle vere e proprie creazioni artistiche con un sapore unico». I suoi genitori lo hanno incitato dal sud pontino attraverso un videomessaggio beneaugurante.

Andrea Gionti

