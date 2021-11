Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

IL CONTENZIOSO

Rinvio a lungo termine per il processo intentato davanti alla Corte di Appello di Roma da Metrolatina, la società che avrebbe dovuto realizzare la metropolitana leggera di superficie che rivendica un risarcimento di 31,7 milioni di euro dal Comune capoluogo, richiesta già respinta in primo grado dai giudici del Tribunale civile.

Dopo la discussione della scorsa settimana i giudici di secondo grado ieri hanno disposto il rinvio al 17 aprile 2023 e si sono riservati ogni decisione sulle istanze istruttorie e le richieste accessorie depositate da Metrolatina.

La riserva su tali richieste e la decisione sull'eventuale risarcimento del danno per la mancata realizzazione dell'opera si conosceranno quindi soltanto tra un anno e mezzo. Da parte sua l'amministrazione comunale di Latina, rappresentata dall'avvocato Francesco Cavalcanti, ha sempre sostenuto che l'ente non aveva mai assunto alcun impegno contabile rispetto alla società se non l'obbligo di trasferire il contributo economico una volta che questo fosse stato messo a disposizione dalla Regione Lazio. Regione che, ormai è notorio, non aveva mai aderito alle pressanti richieste del Comune di Latina allora guidato da Vincenzo Zaccheo e non aveva mai sottoscritto quell'impegno economico che avrebbe dovuto essere annuale.

