27 Maggio 2021

L'INDAGINE

A ventiquattro ore di distanza dall'arresto del dottor Sandro Cuccurullo di Sabaudia, e della sospensione dell'avvocato di Latina Luigi Pescuma e della farmacista di Sabaudia Clorinda Camporeale, coinvolti nello scandalo dei farmaci stupefacenti ai braccianti, è una pioggia di sdegno e di critiche. Le conseguenze più gravi sono per ora a carico del medico, che è in carcere e che avrebbe prescritto migliaia di ricette per farmaci stupefacenti, senza indicazioni terapeutiche, intestate a cittadini indiani la maggior parte dei quali al lavoro nei campi nella pianura pontina. Per il professionista, che sarà interrogato venerdì dal giudice, è stata anche decisa la sospensione dall'Ordine dei Medici. I farmaci servivano a non far sentire loro la fatica, a non provare dolore in seguito ai turni massacranti ai quali erano sottoposti. Lo dice il nome stesso riservato all'operazione condotta dai carabinieri del Nas - No Pain - che martedì ha portato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il medico di Sabaudia e delle misure di sospensione per un anno sia per lui che per l'avvocato e la farmacista, che invece parrebbe intascasse i rimborsi del sistema sanitario nazionale per farmaci prescritti a pazienti ai quali poi non venivano effettivamente consegnati. Il medico avrebbe anche certificato una patologia psichiatrica a un paziente per ottenere una pena alternativa al carcere: in questa vicenda, il ruolo dell'avvocato, per il quale è arrivata al commissario straordinario Giacomo Mignano la richiesta di sospensione dall'ordine professionale che potrebbe essere esaminata già oggi.

La vicenda è stata stigmatizzata sia a livello locale che regionale. «Quanto è accaduto ai braccianti di Sabaudia è inaudito. La Regione Lazio - ha affermato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato - per la parte di propria competenza prenderà provvedimenti, il medico di medicina generale ha violato il giuramento di Ippocrate e si aprirà la procedura di licenziamento e deferimento all'Ordine dei medici per la suprema sanzione. Cittadini e lavoratori devono poter avere piena fiducia nel servizio sanitario». Anche l'assessora regionale all'agricoltura Enrica Onorati ha espresso parole di condanna: «Questa non è agricoltura, ma un crimine malato che cancella e nega l'agricoltura sana e giusta. La mia vicinanza e solidarietà va ai lavoratori coinvolti».

Dal canto suo, la direzione aziendale della Asl di Latina ha definito esecrabile il comportamento del medico di medicina generale: «La vicenda si configura come violazione grave, sia sotto il profilo penale, di cui si occuperà la magistratura, sia sotto quello etico-professionale, in quanto esercitata da un medico che dovrebbe tutelare la salute dei cittadini. Il caso evidenzia una condotta gravissima: i farmaci venivano prescritti ai braccianti senza una valida motivazione sanitaria, ma solo per aumentarne la produttività, con chiara lesione dei valori basilari del rispetto della vita e della dignità della persona che dovrebbero rappresentare i principi guida di qualsiasi operatore sanitario. Inoltre va sottolineato il grave danno economico e di immagine al servizio sanitario nazionale e regionale causato dalla prescrizione di ricette indebite con codice di esenzione fasullo. La direzione aziendale ringrazia la magistratura e le forze dell'ordine per il prezioso lavoro svolto, rassicurando che saranno adottati dalla Asl tutti gli atti consequenziali nei confronti del medico coinvolto».

Stefania Belmonte

