Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

MOTOCICLISMO

Archiviate momentaneamente le fatiche del campionato nazionale di Motard per la categoria S1, Luca Bozza, il pilota pontino specializzato nel cavalcare le potenti moto da gara, s'è tuffato a capofitto nell'Europeo S2. La manifestazione, organizzata a Ortona lo scorso fine settimana, è stata di fatto il trampolino di lancio per la futura rassegna mondiale. Nella sua seconda apparizione in assoluto nella rassegna internazionale il pilota di Latina ha centrato un entusiasmante terzo posto assoluto e si è piazzato al primo posto tra gli italiani in gara: con il sostegno del suo team L30 Tm Racing, Bozza ha saputo essere preciso e veloce su un circuito molto tecnico, composto per il 70% da asfalto e per il restante tracciato da un insidioso fondo sterrato. Bozza ha saputo rialzare la testa dopo che, in gara uno, era caduto a terra a causa di un problema al pneumatico anteriore quando era secondo a pochi giri dal traguardo: nella prima uscita il centauro pontino era stato comunque autore di una bella rimonta che lo ha portato a centrare la quarta posizione. Il vero exploit c'è stato in gara due, con Bozza protagonista di un secondo posto che ha lo ha letteralmente proiettato sul podio. Questo risultato è una notevole iniezione di entusiasmo e di fiducia in vista della ripresa del campionato nazionale S1, prevista il 10 e l'11 luglio a Pomposa, vicino Ferrara. Su quella pista il pontino, lo scorso anno, aveva raccolto un secondo e un terzo posto mostrandosi particolarmente a suo agio sul tratto in asfalto, molto veloce, ma soprattutto sulla parte di sterrato completamente in sabbia, decisamente imprevedibile.

CROSS

Nel motocross Lorenzo Pecorilli, altro specialista del capoluogo pontino, si avvicina alla conquista del titolo regionale 125 junior. Nei giorni scorsi, sul circuito Tridente di Nettuno (Roma), il pilota del Motoclub Lazio Racing di Latina che corre per i colori del team Seven Motorsport, ha conquistato il primo posto in entrambe le manche, una prestazione che gli è valsa la prima posizione della giornata e di conseguenza il primato in classifica consolidato con l'allungo nei confronti degli inseguitori. Ottimi risultati anche per gli altri piloti della scuderia di Latina che s'è portata a casa ben tre primi posti: oltre a Pecorilli primato anche per Lorenzo Di Pucchio (85 Senior) e Thomas Biagioli (85 Junior). Il campionato regionale di motocross infiammerà gli appassionati pontini visto che la prossima tappa, in calendario per il 26 settembre, sarà sul circuito Tuzi di Borgo Santa Maria: il tracciato alle porte del capoluogo ospiterà i motociclisti che poi, il mese successivo, saranno ancora in gara sul tracciato romano di Rignano Flaminio il 17 ottobre.

Giuseppe Baratta

