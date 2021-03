14 Marzo 2021

BOXE

Continua la rincorsa del sogno olimpico a Tokyo e il lavoro duro, prima in palestra e poi sul ring, per Alessia Mesiano, 29 anni, pugile di Latina attualmente in ritiro a Santa Maria degli Angeli (Assisi) per preparare i prossimi match da disputare. «Il ritiro in Umbria ormai è quasi un appuntamento fisso che m'impegna per una buona parte di stagione, in particolare ora ci stiamo preparando per un quadrangolare in programma per i primi d'aprile a Gorizia mentre nella seconda metà del mese prossimo sarò impegnata nel torneo internazionale in Serbia - spiega la campionessa del mondo (nei 57 kg) ad Astana, in Kazakistan nel 2016, e medaglia di bronzo mondiale di Jeju, in Corea, nel 2014 - La preparazione è finalizzata a farmi trovare pronta per i tornei di qualificazioni alle Olimpiadi che, salvo rinvii per Covid, si svolgeranno a giugno». La boxeur di Latina, tesserata con le Fiamme Oro, è stata recentemente inserita in un capitolo del libro Vittorie Imperfette, scritto da Federico Vergari, dove la Mesiano ha raccontato il suo essere un pugile donna in un mondo complesso che, solo negli ultimi decenni, ha di fatto accettato una donna sul ring. Venerdì scorso la Mesiano è stata anche coinvolta nella diretta streaming del Panathlon di Latina dove ha raccontato la sua esperienza di vita insieme a Luca Zavatti, altro protagonista del libro di Vergari.

