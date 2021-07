Venerdì 9 Luglio 2021, 05:02

LA PROPOSTA

Antonio Bottoni invita le forze politiche a coalizzarsi proponendosi come candidato sindaco. «La confusione regna sovrana - scrive Bottoni - A questo proposito rivolgo un invito a tutte le formazioni politiche e civiche che ancora non riescono a trovare la quadra intorno al personaggio da presentare alla cittadinanza come candidato sindaco, a voler prendere in considerazione l'opportunità di riunire le loro attenzioni su una figura civica, come quella di chi scrive, che possa rappresentare tutti gli strati sociali e che sia in grado di lavorare nell'esclusivo interesse dei latinensi».

«Latina - sostiene Bottoni - merita di essere rilanciata nel suo insieme perché troppi sono stati gli anni in cui è stata lasciata scivolare nell'incuria. Pertanto, ritengo che mettendo da parte gli interessi di parte si possa lavorare tutti per riportare la città al ruolo di capoluogo di alto livello che merita e che le spetta. Mi sento, pertanto, di rivolgere un invito a tutti i leader dei partiti di centro destra e di tutti i movimenti civici che abbiano a cuore le sorti di Latina, a voler considerare di fare un passo di unione nel solo interesse della città, riportando la politica al suo ruolo migliore di servizio a favore della collettività e non degli interessi di bottega».

