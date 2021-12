Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:03

Latina, Sermoneta, Aprilia sono i comuni della provincia che hanno deciso di emanare un'ordinanza per vietare l'uso dei botti di Capodanno tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2022. Bassiano dovrebbe pubblicarla in giornata: il sindaco Domenico Guidi, visto anche l'andamento dei contagi in paese (13 positivi) ieri ha dato priorità alle ordinanze in tema sanitario. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha firmato l'ordinanza che impone il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di utilizzo e accensione di fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili. Il sindaco ha rilevato la necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini ed evitare il sovraffollamento dei presidi ospedalieri nell'attuale situazione contingente di emergenza sanitaria. La sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, i botti li ha vietati invece fino al 6 gennaio, ma specificando che fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose, sono invece consentiti. Può bastare un divieto? Certamente no ha spiegato È matematicamente impossibile controllare tutto il territorio contemporaneamente. È necessario soprattutto il senso di responsabilità da parte di tutti. Ed è proprio in virtù dell'impossibilità di controllare tutto e tutti, ed anche basandosi sui divieti per il covid imposti dal governo, che tanti sindaci quest'anno hanno ritenuto superfluo emanare l'ordinanza sui botti di Capodanno. Un appello alla responsabilità sarà fatto oggi in una diretta facebook anche dal sindaco di Sonnino Luciano De Angelis.

Stefania Belmonte

