VOLLEY

È cresciuto pallavolisticamente in quella fucina di campioni che è il mitico PalaPanini di Modena, uno dei nuovi centrali arrivati in casa Top Volley Cisterna. Ventisette anni compiuti il giorno di Ferragosto e festeggiati con la famiglia sul litorale laziale, 2 metri e 2 centimetri di muscoli e voglia di fare, Elia Bossi è un ragazzo che è arrivato al volley quasi per caso, pizzicato da un talent scout come Andrea Tomasini durante il Trofeo delle Regioni del 2009. E nelle giovanili di Modena, sotto la guida dello stesso Tomasini è iniziata la crescita di Elia. «Ho incontrato le persone giuste - racconta il giovane centrale - che sopportavano i miei impegni e apprezzavano i miei sforzi e poi ho avuto in Andrea Sala un fratello maggiore dentro e fuori del campo». Modena per Elia Bossi è stata una seconda casa dopo Trieste, un luogo da dove è partito e dove è sempre tornato dopo le incursioni a Molfetta, Ravenna e Milano. «Avevo voglia di rimettermi in gioco ha spiegato lo stesso Elia Bossi e volevo farlo in una piazza che mi desse concretamente questa opportunità. Siamo soltanto all'inizio della seconda settimana di preparazione, ma sono certo non solo di aver fatto la scelta migliore, ma che qui a Cisterna ci sono davvero tutte le condizioni per disputare una stagione ad altissimo livello». Bossi ha ritrovato coach Fabio Soli con il quale aveva già lavorato. «Per lui nutro grandissima stima e se aggiungiamo che in squadra abbiamo un palleggiatore come Michele Baranowicz, tra i più forti in assoluto, credo che il quadro sia perfetto». Il nuovo centrale non ha risparmiato elogi all'organizzazione e alla logistica della Top Volley: «Sto a Cisterna da una settimana e mi trovo a meraviglia pronto, al pari dei miei compagni, per fare bene e, perché no, a puntare davvero in alto».

Gaetano Coppola

